"Обсуждать смешно!" - В МИД Беларуси обвинили Литву в "откровенном рэкете"

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Опубликовано: 25.07.2025 18:22 , Обновлено: 25.07.2025

В Телеграм-канале "Глас МИДа", близком к МИД Беларуси, опубликовали заявление, в котором обвинили Литву в отсутствии гуманизма и методах "Ливонского ордена". А также "откровенном рэкете", назвав так, видимо, отказ пропускать в Беларусь из-за санкций ряд товаров.

В ведомстве заявили, что обсуждать восстановление транзита белорусского калия через Литву не могут из-за отказа властей соседней страны пропускать такие грузы, как “пожарные машины, головки сыра”, а также санкции в отношении санаториев.

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“Итог неоспорим: с учетом всего этого “разбойничьего” санкционного багажа – конфискаций, абсурдных запретов и реального ущерба людям – всерьез обсуждать с Литвой восстановление транзита калия смешно!” - заявили в МИД Беларуси.

“Ведь власти Литвы, любящие апеллировать к европейскому рыцарскому наследию, действуют методами Ливонского ордена: мечи заменены санкциями, крестовые походы – конфискациями”, - воспользовалось метафорами сотрудники белорусского МИДа.

Ранее Telegraf.news писал, что Суд Европейского союза отклонил апелляцию химического завода “Гродно Азот” и его дочерней компании “Химволокно” об исключении их из санкционного списка, где они находятся с декабря 2021 года. Об этом сообщили на официальном сайте ЕС.

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После этого в МИД Беларуси прокомментировали поражение белорусских предприятий в европейских судах. Там заявили, что среди причин были «несоблюдение внешних правил приличия» европейскими институтами и ограниченный доступ юрлиц из Беларуси «квалифицированному юридическому консультированию в ЕС».

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