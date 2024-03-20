Европейский суд снял санкции с "Белшины" и обязал Совет ЕС "выплатить судебные расходы"

Опубликовано: 20.03.2024 17:06 , Обновлено: 20.03.2024

Суд Европейского союза снял санкции с белорусского государственного предприятия "Белшина", которые были введены три года назад. Решение об этом власти ЕС опубликовали сегодня, 20 марта, на официальном сайте.

Напомним, ранее Совет ЕС внёс «Белшину» в санкционный список из-за того, что компания является “одним из ведущий государственных предприятий Беларуси” и представляет собой “важный источник доходов для белорусских властей”.

Впоследствии представители компании подали жалобу в Европейский суд, где предоставили доказательства того, что до введения санкций предприятие “было убыточным”.

Кроме того, в 2021 году в Евросоюзе пришли к выводу, что «Белшина» виновата в увольнении сотрудников, которые вышли на забастовку после президентских выборов 2020 года. Однако в итоге Совет ЕС не смог это доказать, поскольку формально они были уволены за прогулы.

20 марта Суд Европейского союза постановил снять санкции с “Белшины” и обязал Совет ЕС “выплатить судебные расходы”, говорится в официальном документе.

Ранее Телеграф писал, что власти Великобритании объявили о расширении действующих экономических санкций против Беларуси и России. Санкционный список страны пополнили ещё два крупных белорусских предприятия, а также 50 российских компаний и физических лиц.

Великобритания ввела санкции ещё против двух белорусских предприятий