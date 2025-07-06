Суд ЕС отказал "Гродно Азоту" в снятии санкций

Опубликовано: 06.07.2025 11:33 , Обновлено: 06.07.2025

Суд Европейского союза отклонил апелляцию химического завода "Гродно Азот" и его дочерней компании "Химволокно" об исключении их из санкционного списка, где они находятся с декабря 2021 года. Об этом сообщили на официальном сайте ЕС.

Так, согласно документу от 3 июля, предприятия потребовали “отменить решение” о введение санкций, “вынести окончательное решение по делу, если это позволяет состояние разбирательства”, или же передать дело на новое рассмотрение в Общий суд. Кроме того, “обязать Совет ЕС оплатить судебные издержки, связанные с разбирательством в Суде и в Общем суде”.

На сайте ЕС сказано, что белорусские компании привели четыре основания в поддержку своей апелляции. Однако суд отклонил их все и полностью отклонил апелляцию. А также постановил “Гродно Азоту» и заводу «Химволокно» “нести собственные расходы и возмещать расходы, понесенные Советом Европейского Союза”.

В документе сказано, что Евросоюз включил “Гродно Азот” и “Химволокно” в список, средства и экономические ресурсы которых подлежат замораживанию в ЕС в декабре 2021 года. Главной причиной там назвали то, что предприятия “обязаны выплачивать белорусскому государству дивиденды”.

[info_b]Суд сослался на Указ Президента Беларуси от 28 декабря 2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями».[/info_b]

По мнению суда ЕС, “рассматриваемый платеж формально был отделен от налогов и являлся дополнительным к ним”.

Что говорят в Беларуси?

Официально “Гродно Азот” не комментировал информацию суда Европейского союза.

Ранее Александр Лукашенко на переговорах с президентом Кубы заявил:

“Незаконное санкционное давление на наши государства не только не ослабевает, но и усиливается. Особенно это касается механизмов финансовых расчетов. Но негативные внешние факторы лишь стимулируют нас к совместному поиску эффективных решений».

А на торжественной церемонии возложения цветов у Кургана Славы, Лукашенко обвинил страны Запада в попытке «все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре», одновременно с «несколькими миллионами жителей нашей планеты».

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