Замглавы МИД Беларуси потребовал от Польши и Литвы благодарности

Опубликовано: 14.07.2025 17:07 , Обновлено: 14.07.2025

Первый замминистра иностранных дел Сергей Лукашевич заявил в своем аккаунте в соцсети X, что Польша и Литва должны благодарить власти Беларуси, а не обвинять в содействии нелегальным мигрантам, пытающимся попасть в Европу.

“Мы часто слышим от соседей из Евросоюза о «миграционной угрозе» из Беларуси. Статистика Frontex говорит об обратном. Польша, Литва и Латвия отказались сотрудничать с Беларусью по вопросам миграции”, - заявил белорусский чиновник.

“Но мы продолжаем работать: за 6 месяцев 2025 года задержано около 1000 нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть в ЕС. Беларусь нужно благодарить, а не осуждать!” - сказал Сергей Лукашевич.

В качестве доказательства он привел скрин с сайта Frontex, на котором показаны данные, что через восточную границу в Европу с начала 2025 года (на июнь) проникли 3800 нелегалов.

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Ранее глава польского правительства Туск подтвердил снижение количества нелегалов, перешедших границу из Беларуси, но объяснил это заслугой ужесточения контроля на границе со стороны польских служб.

«Мы достигли 98% эффективности задержаний, то есть пресечения 98% попыток незаконного пересечения границы. Мы делаем это невозможным благодаря решительной позиции наших пограничников и полицейских. Это 11 тыс. человек, несущих службу в постоянной готовности в районах на границе с Беларусью. Это гигантские затраты. Польша уже потратила 2,7 млрд злотых на оборудование заграждения на границе», - заявил ранее польский премьер.

Тем временем, представитель Беларуси на заседании Комиссии ООН по предупреждению преступности, которая проходило в Вене, потребовал отказаться от “необоснованного политически мотивированного курса на обвинение Беларуси в инструментализации миграции”.

Все подобные обвинения, прозвучавшие в ООН со стороны делегации Польши, белорусская сторона категорически отвергла.

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