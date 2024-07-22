«Обстановка сложная» - Глава ГПК рассказал, как «усиливается» Украина на границе с Беларусью

Опубликовано: 22.07.2024 08:08 , Обновлено: 22.07.2024

Глава Госпогранкомитета Беларуси (ГПК) Константин Молостов рассказал, как сейчас складывается ситуация на южной границе Республики, а также прокомментировал "миграционную обстановку на западных рубежах". В обоих случаях руководитель белорусской погранслужбы оценил ситуацию как "острую", "сложную" и "напряжённую".

В интервью гостелеканалу ОНТ, Молостов заявил, что на границе с Украиной “обстановка сложная и напряженная”, несмотря на то, что количество “провокаций” с украинской стороны, по его словам, “значительно сократилось”. Тем не менее, Молостов отметил, что соседняя страна продолжает “усиливаться минно-взрывными заграждениями”, а также не прекращает “мероприятия разведки”, в том числе полеты беспилотных летательных аппаратов в приграничной зоне.

[info_b]Напомним, 13 июля по приказу президента Беларуси Александра Лукашенко войска должны были быть отведены с приграничья в места постоянной дислокации. По словам Лукашенко, власти Украины ранее отдали аналогичный приказ.[/info_b]

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Молостов также посетовал на отсутствие “взаимодействия с сопредельными государствами по линии погранпредставительской деятельности” на прежнем уровне. По его словам, раньше всё происходило “в режиме онлайн”.

“Мы могли созвониться, пообщаться, переговорить”, - рассказал глава Госпогранкомитета, пояснив, что сейчас стороны перестали так взаимодействовать “по причине нежелания сотрудников пограничных органов сопредельных стран”. При этом, по его словам, такая связь сохранилась “по решению текущих вопросов, технических вопросов, которые возникают так или иначе на государственной границе”, главным образом в пограничных пунктах пропуска.

Что касается ситуации на западных границах, Молостов назвал ее “ещё более сложной” из-за “наращивания военного потенциала, военной мощи, развертывания вблизи государственной границы широкомасштабных и многочисленных подразделений воинских формирований”.

Обострение миграционной обстановки глава белорусского ГПК объяснил непродуманной политикой Евросоюза, в частности тем, что власти ЕС поначалу “предлагали всем мигрантам убежище политическое, работу и так далее”, а теперь “не выполняют те обещания, которые были когда-то даны”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков обвинил власти Польши в том, что они своими действиями “подставляют Европейский союз”. Он упрекнул Варшаву в том, что та пытается сегодня “разыграть козырь границы и товарооборота”, но выразил уверенность в том, что соседнее государство “никогда не будет действовать в ущерб своим интересам”.

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В свою очередь Министерство иностранных дел Польши ответило на предложение белорусских коллег начать переговоры о ситуации на границе. Пресс-секретарь польского ведомства Павел Вронский заявил, что Варшава ждёт от Минска «первого реального шага» на пути к разрешению сложившегося кризиса.

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