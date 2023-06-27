"Никто не вякнул" - Лукашенко распорядился привести армию Беларуси в полную боевую готовность

Опубликовано: 27.06.2023 11:37 , Обновлено: 27.06.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня заявил о том, что отдал распоряжения по приведению белорусской армии в полную боевую готовность. Сделал он это, по его словам, на фоне событий в России в минувшие выходные.

Лукашенко признался, что ему “было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России”.

“Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Отечество одно”, - отметил он и разъяснил позицию официального Минска и принятые им лично решения “в свете последних вбросов и инсинуаций”, которые, по его словам, “все больше и больше появляются, особенно в российских средствах массовой информации”.

“Тем более что и беглые наши засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. 250 миллионов надо же получить. Только там они поделят, а эти наши безумцы, которых еще несколько тут осталось, не вычистили мы, - они же ничего не получат. Опять пушечным мясом будут”, - цитирует Лукашенко БелТА.

Говоря о реакции на события в России белорусских оппозиционных политиков за рубежом, которых Лукашенко называет “беглыми”, он рассказал, что те “успели опубликовать очередные призывы и планы” “вооруженного мятежа”.

Британские власти призвали готовиться к распаду России

“Даже такие случаи были. Насколько обезумели так называемые калиновцы. Их же на фронт загнали, воюют. А тут услышали: в Беларуси чуть ли не революция. Рванули оттуда, а заградотряды: “Назад, ребята, не вовремя”, - рассказал Лукашенко.

Он пояснил, что во время недавних событий в России, когда лидер ЧВК “Вагнер” со своими бойцами на военной технике выдвинулся на Москву, “были отданы все распоряжения” по приведению белорусской армии “в полную боевую готовность”.

“Никто даже в этих сопливых Telegram-каналах не вякнул против. Ни одна семья, ни жены, ни дети, ни родственники - никто. Армия в течение полудня, все Вооруженные Силы, в том числе и милиция, спецподразделения, были приведены в полную боевую готовность”, - заявил Лукашенко.

В МВД рассказали, на кого белорусские силовики готовы «объявить охоту в приграничье»

Напомним, что поздно вечером 26 июня Владимир Путин обратился к российскому народу. В этом обращении он намекнул на то, что подавил бы мятеж ЧВК «Вагнер» даже, если бы их лидер Евгений Пригожин не дал приказ своим боевикам отступить от Москвы. Также он обвинил мятежников в предательстве, но при этом подтвердил, что Пригожин со своими бойцами могут уйти в Беларусь.

Путин заявил, что и так подавил бы мятеж Пригожина