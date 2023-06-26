В МВД рассказали, на кого белорусские силовики готовы «объявить охоту в приграничье»

Опубликовано: 26.06.2023 07:44 , Обновлено: 26.06.2023

В Беларуси стартовал 10-дневный учебный сбор для бывших бойцов спецназа. Говоря о задачах, которые предстоит отработать 250 бывшим силовикам, заместитель министра внутренних дел Беларуси Николай Карпенков рассказал, на кого они готовы "объявить охоту" в белорусском приграничье.

По словам Карпенкова, в нынешних сборах принимают участие “патриотически настроенные бойцы”, “легендарные боевые ветераны”, возраст которых - 45-55 лет, с 30-летним опытом службы и тысячей выполненных заданий.

На сборах бойцы отрабатывают военные нормативы, связанные с ведением огня в различных положениях и условиях, проходят инструктаж по оказанию медицинской помощи, осваивают современное оружие, включая дроны, получают новые знания в тактической и огневой подготовке.

“Когда там говорят про батальон Кастуся Калиновского, про хоругви, которые где-то создаются. Вы знаете, дети. Они дети по сравнению с теми бойцами, которые находятся здесь”, - заявил Карпенков в эфире ОНТ.

“Если только нам родина поставит задачу: мы объявим охоту на них в нашем приграничье”, - добавил командующий внутренними войсками.

Напомним, в настоящее время в Беларуси также проходят учения с привлечением военнообязанных территориальных войск и народного ополчения. Сборы проходят в Брестской области с 26 по 28 июня.

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