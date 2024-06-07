"Неуклюжее решение властей" - МИД Беларуси вызвал временных поверенных Литвы и представительства ЕС. В чем дело?

Опубликовано: 07.06.2024 17:17 , Обновлено: 07.06.2024

В МИД Беларуси вызвали временных поверенных Литвы и представительства Европейского союза (ЕС). Все из-за введенных на днях таможней Литвы ограничений для физлиц из Беларуси и России ввозить через границу определенные товары.

“Белорусская сторона выражает серьезнейшую обеспокоенность в связи с действиями должностных лиц литовской таможни по изъятию у граждан Беларуси, Литвы, а также третьих стран продуктов питания, лекарственных средств, иных товаров для личного пользования при въезде в Литовскую Республику”, - написали в заявлении белорусского МИД на сайте ведомства.

Там введенные ограничения назвали “произволом” и “неоспоримым фактом нарушения официальным Вильнюсом фундаментальных прав человека на гуманное обращение”. В МИД отметили, что люди, которые сутками стоят в очередях, “имеют законное право” провозить продукты питания и лекарства для личного пользования.

“Попытка найти здесь некие нарушения санкционных ограничений откровенно абсурдна. Неуклюжее решение литовских властей под давлением общественного мнения несколько смягчить эти бесчеловечные меры и разрешить ввоз товаров во вскрытых упаковках не меняет сути происходящего”, - заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Там дополнили, что этот “вопиющий факт красноречиво подчеркивает” намерение литовской стороны направить действие санкций на “простых граждан Беларуси, а также жителей самой Литвы, которые пользуются возможностью безвизового въезда в нашу страну”.

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МИД намерен обратиться к “европейским структурам”, чтобы там дали оценку соответствия действий Вильнюса таможенному законодательству ЕС и “европейским ценностям”.

“Призываем официальный Вильнюс отказаться от позорной практики унижения введенными мерами простых людей, включая собственных граждан, имеющих право на свободу передвижения в нормальных человеческих условиях”, - написали в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

Напомним, о запрете на ввоз некоторых продуктов российского и белорусского происхождения через границу с Литвой стало известно 30 мая. В список попали мясо, рыба, молоко, яйца, натуральный мед, фрукты и не только. Ограничения начали действовать 3 июня.

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5 июня эти ограничения литовская таможня смягчила, опубликовала на своем сайте обновленный список. Ведомство пояснило, что новые запреты «не распространяются на товары, перевозимые транзитом, а также товары, которые предназначены только для личного использования во время поездки».

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