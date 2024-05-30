Литва ввела запрет на ввоз 2,8 тыс. товаров из Беларуси и России. Что в списке?
Правительство Литвы поддержало инициативу Сейма и ввело запрет на ввоз некоторых продуктов российского и белорусского происхождения. В подготовленный Минсельхозом и уже утверждённый правительством список попало более 2,8 тыс. наименований товаров.
По данным официального портала литовского правительства, в список запрещённых попали продукты 24 групп:
- мясо и субпродукты,
- рыба,
- молоко и молочные продукты,
- яйца,
- натуральный мёд,
- продукты неживотного происхождения,
- растения,
- овощи,
- фрукты,
- кофе,
- специи,
- зерновые,
- крупы,
- масло,
- напитки,
- табачные изделия.
Запрет на ввоз включённой в перечень продукции начнёт действовать уже с 3 июня 2024 года.
Данный перечень, как пояснили в правительстве, подготовили “с учетом количества, структуры и стоимости импорта сельскохозяйственной продукции и кормов”. В него решили не включать только те продукты, которые в Литве “не имеют альтернативных источников импорта”. К таким продуктам, в частности, относятся некоторые грибы и ягоды и определенные корма для животных.
Ранее Telegraf.news сообщил, что с 1 апреля 2024 года вступило в силу постановление белорусского правительства о запрете ввоза через литовскую границу многих товаров народного потребления. Это решение правительство приняло ещё в прошлом году, назвав его ответом на закрытие Литвой двух КПП на границе с Беларусью.
В Правительстве Беларуси назвали дату начала действия запрета на ввоз товаров из Литвы
Напомним, что в начале года Министерство иностранных дел Литвы и вовсе обратилось к правительству страны с предложением полностью расторгнуть действующие соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанные с Россией и Беларусью два десятилетия назад.
В Литве предложили разорвать торговые соглашения с Беларусью и Россией