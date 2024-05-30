Литва ввела запрет на ввоз 2,8 тыс. товаров из Беларуси и России. Что в списке?

Опубликовано: 30.05.2024 07:57 , Обновлено: 30.05.2024

Правительство Литвы поддержало инициативу Сейма и ввело запрет на ввоз некоторых продуктов российского и белорусского происхождения. В подготовленный Минсельхозом и уже утверждённый правительством список попало более 2,8 тыс. наименований товаров.

По данным официального портала литовского правительства, в список запрещённых попали продукты 24 групп:

мясо и субпродукты,

рыба,

молоко и молочные продукты,

яйца,

натуральный мёд,

продукты неживотного происхождения,

растения,

овощи,

фрукты,

кофе,

специи,

зерновые,

крупы,

масло,

напитки,

табачные изделия.

Запрет на ввоз включённой в перечень продукции начнёт действовать уже с 3 июня 2024 года.

Данный перечень, как пояснили в правительстве, подготовили “с учетом количества, структуры и стоимости импорта сельскохозяйственной продукции и кормов”. В него решили не включать только те продукты, которые в Литве “не имеют альтернативных источников импорта”. К таким продуктам, в частности, относятся некоторые грибы и ягоды и определенные корма для животных.

Ранее Telegraf.news сообщил, что с 1 апреля 2024 года вступило в силу постановление белорусского правительства о запрете ввоза через литовскую границу многих товаров народного потребления. Это решение правительство приняло ещё в прошлом году, назвав его ответом на закрытие Литвой двух КПП на границе с Беларусью.

В Правительстве Беларуси назвали дату начала действия запрета на ввоз товаров из Литвы

Напомним, что в начале года Министерство иностранных дел Литвы и вовсе обратилось к правительству страны с предложением полностью расторгнуть действующие соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанные с Россией и Беларусью два десятилетия назад.

В Литве предложили разорвать торговые соглашения с Беларусью и Россией