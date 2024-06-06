Таможня Литвы смягчила ограничения на ввоз продуктов из Беларуси. Что не придётся выбрасывать на границе?

Опубликовано: 06.06.2024 08:53 , Обновлено: 06.06.2024

Таможня Литвы смягчила введённые на днях ограничения на перемещение через границу для физических лиц из Беларуси и России. Вечером 5 июня на официальном сайте литовского ведомства появился обновлённый список запрещённых товаров. Посмотрели, что из продуктов больше не придётся выбрасывать на белорусско-литовской границе.

Литовские таможенники напомнили, что утвержденный правительством список запрещенных продуктов начал действовать 3 июня. В первую же ночь действия новых запретов люди, пересекавшие белорусско-литовскую границу, столкнулись с неприятной ситуацией, когда пограничники вынуждали их выбрасывать практически все продукты питания - от пачки печенья до банок с маринадами.

Однако, в обновлённых разъяснениях от литовской таможни чётко указано, что новые запреты “не распространяются на товары, перевозимые транзитом, а также товары, которые предназначены только для личного использования во время поездки”. То есть если упаковка с какими-то продуктами питания были вскрыты, таможенники не будут требовать от них избавиться.

Впрочем, есть и исключения из этого правила - для мясной и молочной продукции по-прежнему будут применяться правила, установленные Государственной продовольственно-ветеринарной службой Литвы.

Даже закатки нельзя. Белорусы показали гору продуктов, которые выбрасывают на границе с Литвой

Литовская таможня напомнила, что в список ограничений на провоз через границу попали товары из 24 групп:

живые животные,

мясо и мясные продукты,

рыба и моллюски,

молоко и молочные продукты,

яйца,

мед,

деревья и другие растения, в том числе луковичные,

овощи, фрукты и орехи,

кофе, чай, какао,

специи,

зерновые и продукты из зерна: мука, крахмал,

масла и жиры,

воски,

сахар,

безалкогольные и алкогольные напитки,

уксус,

корма для животных,

табак и его переработанные заменители.

Литовские таможенники также напомнили о том, что уже с 1 июля на некоторые сельскохозяйственные продукты и корма из Беларуси и России начнут распространяться более высокие импортные тарифы.

Ранее Telegraf.news сообщил, что литовские власти также решили ужесточить правила ввоза автомобилей, приобретённых в Евросоюзе, в Беларусь. Новые требования к тем, кто захочет ввезти авто из ЕС, заработали с 4 июня.

Литва ужесточила правила ввоза авто из ЕС в Беларусь. Какие документы потребуют на границе?