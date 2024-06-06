Таможня Литвы смягчила ограничения на ввоз продуктов из Беларуси. Что не придётся выбрасывать на границе?
Таможня Литвы смягчила введённые на днях ограничения на перемещение через границу для физических лиц из Беларуси и России. Вечером 5 июня на официальном сайте литовского ведомства появился обновлённый список запрещённых товаров. Посмотрели, что из продуктов больше не придётся выбрасывать на белорусско-литовской границе.
Литовские таможенники напомнили, что утвержденный правительством список запрещенных продуктов начал действовать 3 июня. В первую же ночь действия новых запретов люди, пересекавшие белорусско-литовскую границу, столкнулись с неприятной ситуацией, когда пограничники вынуждали их выбрасывать практически все продукты питания - от пачки печенья до банок с маринадами.
Однако, в обновлённых разъяснениях от литовской таможни чётко указано, что новые запреты “не распространяются на товары, перевозимые транзитом, а также товары, которые предназначены только для личного использования во время поездки”. То есть если упаковка с какими-то продуктами питания были вскрыты, таможенники не будут требовать от них избавиться.
Впрочем, есть и исключения из этого правила - для мясной и молочной продукции по-прежнему будут применяться правила, установленные Государственной продовольственно-ветеринарной службой Литвы.
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Литовская таможня напомнила, что в список ограничений на провоз через границу попали товары из 24 групп:
- живые животные,
- мясо и мясные продукты,
- рыба и моллюски,
- молоко и молочные продукты,
- яйца,
- мед,
- деревья и другие растения, в том числе луковичные,
- овощи, фрукты и орехи,
- кофе, чай, какао,
- специи,
- зерновые и продукты из зерна: мука, крахмал,
- масла и жиры,
- воски,
- сахар,
- безалкогольные и алкогольные напитки,
- уксус,
- корма для животных,
- табак и его переработанные заменители.
Литовские таможенники также напомнили о том, что уже с 1 июля на некоторые сельскохозяйственные продукты и корма из Беларуси и России начнут распространяться более высокие импортные тарифы.
Ранее Telegraf.news сообщил, что литовские власти также решили ужесточить правила ввоза автомобилей, приобретённых в Евросоюзе, в Беларусь. Новые требования к тем, кто захочет ввезти авто из ЕС, заработали с 4 июня.
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