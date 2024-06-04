Литва ужесточила правила ввоза авто из ЕС в Беларусь. Какие документы потребуют на границе?

Опубликовано: 04.06.2024 08:32 , Обновлено: 04.06.2024

Литовские власти решили ужесточить правила экспорта автомобилей, приобретённых в Евросоюзе, в Беларусь. Новые требования к тем, кто захочет ввезти авто из ЕС, накануне озвучили в Департаменте таможни Литвы.

Согласно официальным данным, новые правила заработают уже со вторника, 4 июня. Максимум внимания пообещали уделять автомобилям возрастом до пяти лет, причём независимо от того, оформляются ли они для экспорта, реэкспорта или транзитной перевозки. Во всех трёх случаях литовские таможенники с сегодняшнего дня в обязательном порядке начнут требоваться следующие дополнительные документы:

документы, подтверждающие оплату и покупку товара – договор купли-продажи и документ, подтверждающий поступление денег от покупателя (выписка со счета);

если авто идёт через границу не своим ходом, транспортные документы и документы об оплате перевозки авто до момента его передачи получателю в третьей стране — выписка с банковского счета транспортной компании;

свидетельство о конечном получателе товара (если юридическое лицо — выписка из свидетельства о регистрации предприятия) и объяснение того, где товар будет использоваться;

обязательства/подтверждения от экспортера и получателя товара о том, что товар не уйдёт в Россию, не будет продан или иным образом передан в Россию;

в течение 40 календарных дней после дня оформления соответствующей экспортной, реэкспортной, транзитной декларации необходимо будет также предоставить литовской стороне копию таможенной декларации, подтверждающую завершение процедуры “растаможки” авто не в России.

Литва ввела запрет на ввоз 2,8 тыс. товаров из Беларуси и России. Что в списке?

Кроме того, литовская сторона ужесточила требования к подаче декларации производителя - её в обязательном порядке необходимо будет подавать вместе с вышеуказанными документами для легковых автомобилей старше пяти лет. Физическое лицо сможет вывезти такой автомобиль в Беларусь только в случае, если он является владельцем, его родственники или близкие сделать это не смогут, даже предъявив разрешение на данную процедуру от владельца.

Для тех, кто нарушит процедуру, а литовские таможенники установят факт передачи авто в Россию, это будет расцениваться как нарушение действующих санкций, а в отношении человека, ввозившего авто через границу, пообещали провести официальное расследование, до окончания которого ему будет запрещено ввозить другие легковые авто “до выяснения всех обстоятельств, связанных с регистрацией вывозимого легкового автомобиля в России”.

Как пояснили в Департаменте таможни Литвы, о таких единых мерах контроля, связанные с реализацией антироссийских санкций, 9 мая 2024 года договорились пять стран Евросоюза - Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша.

Ранее Telegraf.news сообщил, что с 3 июня правительство Литвы также ввело запрет на ввоз некоторых продуктов из России и Беларуси — в списке “запрещёнки” оказалось порядка 2800 единиц. Уже в первую ночь на белорусско-литовской границе пограничники начали выбрасывать всё: от пачки печенья до банок с маринадами. При этом в постановлении указано, что ввозить продукты белорусско-российского происхождения нельзя, а вот провозить — можно.

Даже закатки нельзя. Белорусы показали гору продуктов, которые выбрасывают на границе с Литвой