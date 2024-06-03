Польша ввела санкции против "Мозырьсоли"

Опубликовано: 03.06.2024 11:51 , Обновлено: 03.06.2024

Польша ввела санкции против ОАО "Мозырьсоль", которое расположено в Гомельской области. Это следует из списка Министерства внутренних дел и администрации страны.

Так, предприятие попало под санкции 29 мая. Как сказано в списке польского ведомства, “Мозырьсоль” входит в состав “Белгоспищепрома”, который является подведомственной организацией Совета Министров Беларуси.

Санкции предусматривают среди прочего замораживание всех средств и экономических ресурсов предприятия. В польском Министерстве внутренних дел и администрации страны считают, что это “снизит экспортные возможности компании и таким образом повлияет на объемы средств, перечисляемых в белорусский бюджет”.

[info_b]Власти Беларуси введение санкций против “Мозырьсоли” пока не комментировали.[/info_b]

Кстати, в апреле 2024 года посол Беларуси в России Игорь Крутой заявил, что наша страна, несмотря на санкции, “смогла не только выстоять, но и нарастить и укрепить объемы производства и даже расширить их поставки на экспорт”.

Крутой рассказал, что ВВП Беларуси за 2023 год вырос на 3,9%, за первый квартал текущего года - на 4,1%. Внешнеторговый оборот Беларуси увеличился почти на 7% и превысил $95 млрд, дополнил посол.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в сентябре 2023 года польские производители соли обратились к властям своей страны с требованием “проверить эффективность” действующих международных санкций, введенных в отношении их белорусских конкурентов. Они призвали ввести дополнительные национальные санкции, в частности против “Мозырьсоли”.

Тогда польский портал Money.pl написал, что на поваренную и каменную соль не распространялись санкции, которые ввел Евросоюз против белорусских производителей соли и калийных удобрений.

В Польше потребовали ввести санкции против белорусских производителей пищевой соли