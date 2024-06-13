США ввели санкции против белорусского разработчика беспилотников и ограничили экспорт ПО
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 12 июня сообщило о расширении экономических санкций против компаний, сотрудничающих с Россией. В новом списке оказалась и одна белорусская компания и её руководитель. Кроме того, Минторг США ввёл дополнительные ограничения на экспорт некоторых видов программного обеспечения в Беларусь и Россию.
Согласно официальному сообщению, размещенному на сайте американского Минфина, под санкции попал белорусский разработчик беспилотных летательных аппаратов, компания “Кванд ИС”. По данным Минфина США, эта компания “разработала и испытала БПЛА, которые относятся к классу барражирующих боеприпасов”, а также разведывательные дроны. Известно, что эта компания занимается разработкой систем автоматического управления беспилотников.
В санкционный список американцы включили её за “сотрудничество с российским оборонным ведомством”. Одновременно с этим Минфин США ввёл персональные санкции и против совладельца и директора компании Сергея Тыцыка.
Кроме того, в новом санкционном списке оказались также следующие белорусские юридически и физичекие лица:
- ОАО «Беларусьрезинотехника», его коммерческий директор Дмитрий Манько и исполнительный директор Олег Шпаков,
- ООО «БАЗтьюб» и его директор Елена Переселяк,
- УП «Завод СВТ» и его директор Валентин Миклашевич,
- УЧ НПП «Технолит» и его директор Александр Бодяко.
Кроме того, Министерству торговли США поручили ввести новые ограничения на экспорт в Беларусь и Россию определённого программного обеспечения (ПО). Как следует из пресс-релиза, американским компаниям запретят поставлять ПО, которое используется для:
- планирования ресурсов предприятия,
- управления связями с клиентами,
- бизнес-аналитики,
- управления цепочками поставок,
- управления проектами, хранилищах корпоративных данных,
- моделирования и контроля на производстве.
Минфин США ввёл санкции против шести компаний и пяти бизнесменов из Беларуси. Кто попал в список?
Санкции предполагают как запрет на поставку нового ПО, так и на обновление приобретённых ранее программ, а исключение сделали лишь для компаний, которые работают в сфере сельского хозяйства или медицины.
Комментируя нынешнее расширение экономических санкций, министр финансов США Джанет Йеллен пояснила, что их основной целью является “ограничение возможности российской военно-промышленной базы воспользоваться определенными американскими программными услугами и информационными технологиями”.
«Для вас санкций нет»
Отметим, что официальные лица в Беларуси пока новые санкции со стороны США не комментировали. Однако, в начале апреля этого года президент Беларуси Александр Лукашенко во время своей рабочей поездки в Гродно рассказал, почему запретил чиновникам и правительству жаловаться на санкции и подчеркнул, что «нашим людям» нет разницы, есть санкции или отсутствуют.
Одновременно с этим, как ранее сообщал Telegraf.news, 25 апреля Минфин США официально объявил о выводе из-под экспортных санкций, введённых ранее в отношении Беларуси, некоторых медицинских устройств. Ведомство выдало специальную “гуманитарную лицензию” на поставки медицинского оборудования широкого спектра.
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