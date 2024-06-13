США ввели санкции против белорусского разработчика беспилотников и ограничили экспорт ПО

Опубликовано: 13.06.2024 07:59 , Обновлено: 13.06.2024

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 12 июня сообщило о расширении экономических санкций против компаний, сотрудничающих с Россией. В новом списке оказалась и одна белорусская компания и её руководитель. Кроме того, Минторг США ввёл дополнительные ограничения на экспорт некоторых видов программного обеспечения в Беларусь и Россию.

Согласно официальному сообщению, размещенному на сайте американского Минфина, под санкции попал белорусский разработчик беспилотных летательных аппаратов, компания “Кванд ИС”. По данным Минфина США, эта компания “разработала и испытала БПЛА, которые относятся к классу барражирующих боеприпасов”, а также разведывательные дроны. Известно, что эта компания занимается разработкой систем автоматического управления беспилотников.

В санкционный список американцы включили её за “сотрудничество с российским оборонным ведомством”. Одновременно с этим Минфин США ввёл персональные санкции и против совладельца и директора компании Сергея Тыцыка.

Кроме того, в новом санкционном списке оказались также следующие белорусские юридически и физичекие лица:

ОАО «Беларусьрезинотехника», его коммерческий директор Дмитрий Манько и исполнительный директор Олег Шпаков,

ООО «БАЗтьюб» и его директор Елена Переселяк,

УП «Завод СВТ» и его директор Валентин Миклашевич,

УЧ НПП «Технолит» и его директор Александр Бодяко.

Кроме того, Министерству торговли США поручили ввести новые ограничения на экспорт в Беларусь и Россию определённого программного обеспечения (ПО). Как следует из пресс-релиза, американским компаниям запретят поставлять ПО, которое используется для:

планирования ресурсов предприятия,

управления связями с клиентами,

бизнес-аналитики,

управления цепочками поставок,

управления проектами, хранилищах корпоративных данных,

моделирования и контроля на производстве.

Минфин США ввёл санкции против шести компаний и пяти бизнесменов из Беларуси. Кто попал в список?

Санкции предполагают как запрет на поставку нового ПО, так и на обновление приобретённых ранее программ, а исключение сделали лишь для компаний, которые работают в сфере сельского хозяйства или медицины.

Комментируя нынешнее расширение экономических санкций, министр финансов США Джанет Йеллен пояснила, что их основной целью является “ограничение возможности российской военно-промышленной базы воспользоваться определенными американскими программными услугами и информационными технологиями”.

«Для вас санкций нет»

Отметим, что официальные лица в Беларуси пока новые санкции со стороны США не комментировали. Однако, в начале апреля этого года президент Беларуси Александр Лукашенко во время своей рабочей поездки в Гродно рассказал, почему запретил чиновникам и правительству жаловаться на санкции и подчеркнул, что «нашим людям» нет разницы, есть санкции или отсутствуют.

Одновременно с этим, как ранее сообщал Telegraf.news, 25 апреля Минфин США официально объявил о выводе из-под экспортных санкций, введённых ранее в отношении Беларуси, некоторых медицинских устройств. Ведомство выдало специальную “гуманитарную лицензию” на поставки медицинского оборудования широкого спектра.

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