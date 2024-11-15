Претенденты в президенты Беларуси показали, где собирают подписи за выдвижение. Кто на "месте политических ристалищ"?

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Опубликовано: 15.11.2024 11:09 , Обновлено: 15.11.2024

В Беларуси вот уже больше недели претенденты в президенты, чьи инициативные группы зарегистрировал Центризбирком (ЦИК), собирают подписи за свое выдвижение. Этот этап электоральной кампании должен завершиться 6 декабря.

Напомним, чтобы стать кандидатом на пост главы государства, необходимо собрать не меньше 100 тыс. подписей. Желательно, конечно, больше, так как после их проверки ЦИК может забраковать часть подписей, и их не хватит для продолжения участия в электоральной кампании.

Один из потенциальных кандидатов - глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич - периодически публикует в своем Telegram-канале фото, на которых показывает сбор подписей членами инициативной группы.

К примеру, на Витебщине команда Гайдукевича организовала пикеты как на городских улицах, так и возле супермаркетов, а также небольших магазинов (возможно, сельских).

Фото: Telegram-канал "ЛДПБ Витебск"

Фото: Telegram-канал "ЛДПБ Витебск"

Фото: Telegram-канал "ЛДПБ Витебск"

Фото: Telegram-канал "ЛДПБ Витебск"

Работали и как минимум в одном райцентре - Пинске на Брестчине.

В Гродно же синие флаги ЛДПБ заметили на одной из центральных улиц.

Не отстает и Анна Канопацкая , в целом, после начала избирательной кампании начала активнее вести свои соцсети. Так, недавно она там похвасталась, что сбор подписей за нее “набирает обороты”.

Показала фото из минского ТЦ “Столица”, назвав его “новой интересной локацией для пикетов”.

Пошла Канопацкая искать подписи в свою поддержку и на площадку возле “Комаровского рынка”, назвав ее “традиционном местом политических ристалищ в Минске” (что там за “политические ристалища” были и когда, не уточнила). Претендентка на пост президента тогда огорчилась: по ее словам, на локации было “не многолюдно” в тот день.

Постояла Канопацкая и возле столичного ГУМа, отметив, что там “повеселей”. “И с соседями нашим парням повезло: четыре девушки в пикете за «Надо!», с музыкой и подтанцовкой”, - попыталась передать атмосферу она.

А 13 ноября поехала собирать подписи в Могилев: организовала пикеты возле некоторых предприятий (о сборе подписей там, кстати, заранее просила их руководство).

А за действующего президента Александра Лукашенко , по его же утверждению, уже собрали больше 700 тыс. подписей. “Меня вчера информировали, что на сегодняшний момент более 700 тысяч подписей собрано. Где-то так”, — заявил глава государства 14 ноября.

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Пикеты по сбору подписей в его поддержку организовали в разных городах страны. Его инициативная группа хороша заметна по надписи на пункте сбора подписей “Надо!”. Так, 13 ноября агентство БелТА опубликовало фото с пикетов за Лукашенко возле Парка высоких технологий (ПВТ) в Минске.

Фото: агентство БелТА

Фото: агентство БелТА

По информации БелТА, резиденты парка перечислили средства (сколько, не уточняется) на специальный избирательный счет этого претендента на пост главы государства.

Фото: агентство БелТА

А вот какими фото со сбора подписей за действующего президента поделилась барановичская газета “Наш край”. По ее информации, в райцентре пикет организовали в Доме торговли “Радуга”.

Фото: газета "Наш край"

Фото: газета "Наш край"

А в Климовичах Могилевской области инициативная группа Лукашенко решила собрать подписи прямо в приемной местного отделения партии “Белая Русь”, передала газета “Родная Ніва”.

Фото: газета "Родная Ніва"

Фото: газета "Родная Ніва"

Фото с пикетов по сбору подписей за первого секретаря центрального комитета Коммунистической партии Беларуси (КПБ) Сергея Сыранкова делится партия в своем Telegram-канале. Вот, к примеру, как собирали подписи в Малой Берестовице на Гродненщине - возле сельского исполкома. Там же, кстати, можно было оставить подпись за Лукашенко.

А в Кличеве на Могилевщине пикет коммунисты решили провести возле рынка - в “самом многолюдном месте” города.

В Волковыске на Гродненщине, кстати, пикеты за Сыранкова тоже организовали рядом с пунктом сбора подписей за Лукашенко.

Фото пикетов в поддержку выдвижения еще одного претендента на пост президента - председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка - тоже есть, но мало. В своем Telegram-канале он поделился только одним коллажем со сбора подписей, на котором сложно разглядеть, один это город или несколько.