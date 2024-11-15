«Это борьба за власть» - Гайдукевич рассказал, планирует ли сниматься с предвыборной гонки

Опубликовано: 15.11.2024 08:33 , Обновлено: 15.11.2024

Лидер Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента, рассказал, планирует ли в этом году сниматься с предвыборной гонки. Именно так он поступил на прошлых президентских выборах.

[info_b]В 2020 году Гайдукевичу, по его словам, удалось собрать необходимые для регистрации кандидатом 100 тыс. подписей своих сторонников. Однако, вместо того, чтобы отнести собранные подписи в Центризбирком и зарегистрировать инициативную группу, политик снял свою кандидатуру и вместо этого стал доверенным лицом Александра Лукашенко, который в последствии и был переизбран на пост президента Беларуси.[/info_b]

В этом году, по словам главы ЛДПБ, для снятия с выборов “нет таких условий”, какие были в 2020 году. Предыдущую предвыборную кампанию он назвал “войной” и подчеркну, что не видел для себя альтернативы.

“Либо ты стоишь с президентом и защищаешь страну, либо, если ты там не стоишь, значит, косвенно выступаешь за то, чтобы ее сломали”, - пояснил политик в интервью порталу Tochka.by.

Сегодняшнюю предвыборную ситуацию Гайдукевич оценил иначе, как “настоящие выборы”, “борьбу идей и программ”, а также “борьбу за будущее Беларуси”, за то, какой она станет через десяток лет.

“Поэтому надо обязательно участвовать. И никаких оснований и условий для моего снятия не было, нет и не может быть на этих выборах”, – категорично заявил лидер ЛДПБ.

Он подчеркнул, что является сторонником того, чтобы каждая политическая партия принимала участие в выборах.

“Иначе зачем она нужна? Партия – это борьба за власть”, – пояснил свою позицию Гайдукевич.

При отсутствии чёткой политической программы, желания бороться за власть и политических притязаний партия, по мнению главы ЛДПБ, превращается в “общественное объединение”.

“Переименуйте партию в общественное объединение. «Любители бабочек», «Любители женщин», как угодно назовите это общественное объединение, но это не политическая структура”, – заявил Гайдукевич.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что с предвыборной гонки уже сняли два из семи претендентов - Ольга Чемоданов, которая выразила мнение, что “никто, кроме Александра Лукашенко, сегодня не сможет обеспечить безопасность и поступательное развитие государства”, а также председатель Республиканского совета Белорусского союза офицеров генерал-майор Сергей Бобриков. Он, в свою очередь, заявил, что после того, как ЦИК зарегистрировал его инициативную группу, к нему лично начали поступать обращения от офицеров, которые якобы предлагали «сберечь страну» и «сплотиться вокруг главнокомандующего», поскольку, по их мнению, Беларусь «переживает трудное время».

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