«Не в России дело» - Лукашенко объявил условия применения ядерного оружия с территории Беларуси

Опубликовано: 13.06.2023 12:33 , Обновлено: 13.06.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 июня объяснил, для чего Россия намерена размещать своё ядерное тактическое оружие на территории Беларуси и каковы условия его применения. "Не в России дело", - заявил он.

В ходе рабочей поездки в Минскую область Лукашенко прокомментировал заявления некоторых западных СМИ о том, что размещение ядерного оружия используется Россией в качестве “ядерного шантажа” в преддверии саммита НАТО, который намечен на 11-12 июля в Литве. По его словам, “Россия ни к чему не стремится” и вообще “не в России дело”, а в “гарантии безопасности” Беларуси.

“Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю”, - так Лукашенко ответил на вопрос о причинах размещения в Беларуси российского ядерного оружия.

Применить же само это оружие, по его словам, могут только в одном случае - при агрессии против Беларуси. В этом случае, “ответ будет незамедлительным”, подчеркнул он.

“Никакого колебания не будет”

“Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Это оружие сдерживания”, - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

“Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время”, - заявил он, при этом подчеркнув, что “никакого колебания не будет”, если против Беларуси “будет агрессия”.

Путин планирует оставить за собой контроль над ядерным оружием в Беларуси

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что намерен разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие, но контроль над ним Минску не отдаст. По его словам, ядерное оружие будет размещено в Беларуси по такой схеме, как это делают США в Европе, ” не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия”,

Путин объявил о размещении в Беларуси ядерного оружия

Лукашенко 25 мая заявил, что Россия уже начала процесс перемещения своего нестратегического ядерного оружия на территорию Беларуси, а в ходе встречи с Лукашенко в Сочи 9 июня Путин озвучил точную датуего предполагаемого размещения - 7-8 июля, «сразу же после завершения подготовки сооружений для него».

Путин назвал дату размещения ядерного оружия в Беларуси