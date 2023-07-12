«Провокации продолжаются» - ГПК обвинил украинских военных в нарушении границы Беларуси

🎥 Видео

Опубликовано: 12.07.2023 12:53 , Обновлено: 04.07.2024

Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси 12 июля обвинил украинских военных в нарушении государственной границы - незаконном заходе на территорию Беларуси и повреждении двух пограничных знаков.

В официальном телеграм-канале белорусского пограничного ведомства опубликовали видео, на котором продемонстрировали два пограничных знака, снятых с постаментов и брошенных на близлежащую дорогу (видимых повреждений самих погранзнаков не наблюдается).

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“Провокации с территории Украины продолжаются”, - так прокомментировали в ГПК это видео и пояснили, что сам инцидент произошел во вторник, 11 июля, на участке Мозырского пограничного отряда, в непосредственной близости от границы.

“В ходе осмотра местности в районе места крепления (пограничных знаков - ред.) обнаружены следы захода из Украины на территорию Республики Беларусь и возвращения обратно”, - рассказали в ведомстве, подчеркнув, что в настоящее время по данному факту ведётся разбирательство.

В ГПК также отметили, что “подобные действия украинской стороны расцениваются исключительно как недалекие попытки обострить обстановку на границе с Беларусью” и выразили надежду на то, что “украинские военные прекратят напрасные попытки нагнетать ситуацию ввиду их бессмысленности”.

Отметим, что в украинская сторона никак не комментировала данный инцидент.

Зеленский поручил усилить границу с Беларусью

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 30 июня поручил военным усилить северное направление, включая границу Беларуси, а 10 июля он лично прибыл в приграничный с Беларусью Луцк. Там, замке Любарта украинский лидер провел долгое продолжительное координационное совещание по вопросам безопасности в Волынской области, граничащей с Брестской областью Беларуси.

Зеленский приехал в приграничную с Беларусью область