У поляков спросили, хотят ли заминировать границу с Беларусью. Вот что ответили

Опубликовано: 01.03.2024 10:35 , Обновлено: 01.03.2024

В Польше по заказу местной газеты Rceczpospolita провели опрос, в котором респондентов спросили, стоит ли минировать границу с Беларусью и Россией. Издание поделилось результатами исследования.

Опрос среди поляков провели 23 и 24 февраля, выборка - 1071 респондент. Большинство опрошенных, а именно 54%, выступили против идеи минирования границ с Беларусью и Россией. Еще 28,3% респондентов высказались “за”. А 17,7% воздержались.

Как отметила Rceczpospolita, среди противников минирования границы - люди с центристскими взглядами и проголосовавшие за “Третий путь” (польский политический альянс) на последних парламентских выборах.

Издание также заметило, что применение противопехотных мин запрещено Оттавским договором, который были принят Польшей. Однако на складах страны, написала Rceczpospolita, хранятся противопехотные мины, не подпадающие под действие конвенции.

[info_b]Оттавский договор, или Конвенция о запрете противопехотных мин - это договор о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.[/info_b]

МИД Польши и Министерство национальной обороны страны проинформировали газету, что пока не планируют минировать границу с Беларусью и Россией.

Ранее Телеграф писал о решении польских властей установить на границе с Беларусь больше 4 тыс. камер видеонаблюдения для увеличения контроля за пограничной преступностью.

Польша решила установить на границе с Беларусью ещё 4,5 тысячи камер