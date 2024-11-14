"Нам еще предстоит судебное разбирательство" - Канопацкая ответила, есть ли у нее немецкий ВНЖ

Опубликовано: 14.11.2024 16:56 , Обновлено: 14.11.2024

Претендентка на пост президента Беларуси Анна Канопацкая ответила в своем аккаунте Facebook, есть ли у нее немецкий вид на жительства (ВНЖ). Напомним, людям с таким документом Избирательный кодекс страны запрещает быть главой государства.

“Реагировать на вбросы лубрикантов росс. спецуры из “Нашай Нівы” [признана в Беларуси экстремистским формированием. - прим. ред.] считаю ниже своего достоинства, а с многострадальным “Белсатом” [признан в Беларуси экстремистским формированием. - прим. ред.] нам еще предстоит судебное разбирательство по этой теме в европейском суде после завершения моей избирательной кампании”, - заявила Канопацкая, комментируя информацию о наличии у нее немецкого ВНЖ.

Она утверждает, что источником такой информации, которую она назвала фейком, стал “окончательно потерявший человеческий облик на почве алкоголизма” ее бывший депутатский помощник (имя не назвала).

“Единственный раз поясню: я никогда не обладала ВНЖ никакой иной страны, в т.ч. и Германии”, - заявила претендентка в президенты, подтвердив, что ее дети получали образование в Германии и это, с ее слов, “не является правонарушением по определению”.

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Также Канопацкая написала, что вопрос о наличии у нее немецкого ВНЖ “более чем тщательно” изучали “компетентные органы” как в период прошлых президентских выборов, когда она тоже участвовала в них, так и позже.

[info_b]Согласно статье 57 Избирательного кодекса Беларуси, президентом страны может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 40 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в стране не менее 20 лет непосредственно перед выборами, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, как Канопацкая похвасталась, что сбор подписей за ее выдвижение “набирает обороты”. Однако, видимо, этого не достаточно: политик решила применить “зарекомендовавшие себя лайфхаки”.

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Также мы писали, что действующий президент Беларуси Александр Лукашенко 14 ноября объяснил, почему, по его видению, Ольга Чемоданова и Сергей Бобриков вышли из президентской гонки. Напомним, о том, что бывший пресс-секретарь МВД и председатель Республиканского совета Белорусского союза офицеров не будут дальше участвовать в электоральной кампании, стало известно 12 ноября.

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