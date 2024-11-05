"В этот раз все еще строже" - Канопацкая предостерегла "тысячи сторонников" от "излишней самодеятельности"

Опубликовано: 05.11.2024 09:30 , Обновлено: 05.11.2024

Претендентка на пост президента Беларуси Анна Канопацкая обратилась в Facebook к "тысячам" своих "сторонников" и предостерегла их от "излишней самодеятельности". Напомним, вчера зарегистрировали ее инициативную группу.

Путь от регистрации группы до голосования за кандидата в президенты Канопацкая назвала “нелегким”. “Тысячи моих сторонников готовы принять участие в сборе подписей, и это очень здорово. Но, пожалуйста, без излишней самодеятельности, в этот раз все еще строже”, - предупредила она, не уточнив, что подразумевает под этой “самодеятельностью”.

Также политик пообещала опубликовать в соцсетях в “ближайшие дни” контакты юристов своего штаба, которые, как заверила она, “помогут правильно и безопасно отработать в кампании 2025 года”.

Ранее Telegraf.news рассказывал о других потенциальных кандидатах в президенты. Вчера, 4 ноября, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси зарегистрировала еще три инициативные группы. Таким образом, собирать подписи за свое выдвижение должны семь претендентов на пост главы государства. Сбор подписей начнется 7 ноября.

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