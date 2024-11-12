Канопацкая решила использовать "лайфхаки" для сбора подписей. Кому отправила запросы?
Претендентка на пост президента Беларуси Анна Канопацкая похвасталась, что сбор подписей за нее "набирает обороты". Однако, видимо, этого не достаточно: политик решила применить "зарекомендовавшие себя лайфхаки".
“Включаем хорошо зарекомендовавшие себя лайфхаки. В прошлой кампании коммерческие структуры реагировали очень позитивно. С госпредприятиями было посложней”, - пожаловалась Канопацкая в своем аккаунте Facebook.
Потенциальная кандидатка в президенты сообщила, что направила запросы “крупнейшим частным работодателям Минска и государственным Могилева”. “150 тысяч сотрудников на круг. Поработаем!” - зажглась Анна.
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Судя по опубликованным фото, она отправила запросы следующим предприятиям:
- “Могилевхимволокно”,
- “Могилевский металлургический завод”,
- “Бабушкина крынка”,
- “Могилевлифтмаш”,
- “Моготекс”,
- “Евроторг”,
- “ЛибретикГрупп”,
- “Рапа”,
- “БелВиллесден”,
- “Табак-инвест”.
Канопацкая попросила руководство этих предприятий организовать на их территории пикеты по сбору подписей.
Ранее Telegraf.news рассказывал о других потенциальных кандидатах в президенты Беларуси. Собирать подписи за свое выдвижение должны семь претендентов на пост главы государства. Сбор подписей начался 7 ноября, завершится он 6 декабря.
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