"Как будто меня кто-то мог обидеть" - Лукашенко назвал свою причину выхода Чемодановой и Бобрикова из президентской гонки

Опубликовано: 14.11.2024 15:49 , Обновлено: 14.11.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 ноября объяснил, почему, по его видению, Ольга Чемоданова и Сергей Бобриков вышли из президентской гонки. Напомним, о том, что бывший пресс-секретарь МВД и председатель Республиканского совета Белорусского союза офицеров не будут дальше участвовать в электоральной кампании, стало известно 12 ноября.

Сперва Лукашенко сказал, что выступил за выдвижение кандидатов на выборы от всех партий и “крупных общественных организаций”. “Выдвинули: Оля Чемоданова у нас была и Бобриков. Ну, нормальные люди. Конечно, они сторонники президента. И они шли: “Мы знаем, что президент выиграет, но мы не дадим его обидеть”. Как будто меня кто-то мог обидеть”, - заявил глава государства.

По его словам, внутри организаций “не очень” поняли выдвижение Бобрикова и Чемодановой. Поэтому, по видению Лукашенко, они и вышли из президентской гонки.

“Нет никакого страха, что будут участвовать все, кто захочет. Мы больше не дадим возможность страну ни наклонить, ни на колени, не дай бог, поставить, ни разрушить. Это исключено, как бы кому-то это ни хотелось”, - добавил президент при посещении обновленного стадиона “Трактор” в Минске.

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700 тыс. подписей за Лукашенко

Также глава государства заявил, что в его поддержку уже собрали 700 тыс. подписей. “Меня вчера информировали, что на сегодняшний момент более 700 тысяч подписей собрано. Где-то так”, - сказал он, передала пресс-служба.

По словам Лукашенко, он предложил уже завершить сбор подписей в свою поддержку (отметим, что для выдвижения в кандидаты нужно минимум 100 тыс. подписей). Но, как написала президентская пресс-служба, глава Администрации главы государства Дмитрий Крутой был против: с его слов, людям надо дать возможность поддержать действующего президента.

Напомним, вечером 12 ноября Ольга Чемоданова объявила о своем выходе из электоральной кампании. «Мы понимаем, что достигли цели, которую ставили перед собой. Мы вошли в электоральную кампанию, зарегистрировали свою инициативную группу. Мы увидели, насколько четко выстроена наша политическая система», — озвучила свое мнение и одну из причин выхода из гонки она.

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Бобриков же заявил, что после того, как ЦИК зарегистрировал его инициативную группу, к нему лично начали поступать обращения от офицеров, которые якобы предлагали «сберечь страну» и «сплотиться вокруг главнокомандующего», поскольку, по их мнению, Беларусь «переживает трудное время».

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