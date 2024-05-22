«Надо было сделать 2 года назад» - В Минобороны Польши пообещали увеличить «военное присутствие» на границе с Беларусью

Опубликовано: 22.05.2024 16:05 , Обновлено: 22.05.2024

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в среду, 22 мая, представил в Сейме отчёт о состоянии безопасности страны, в том числе рассказав подробнее о плане национальной обороны и сдерживания под названием "Восточный щит". Он выразил готовность увеличить "военное присутствие" на границе с Беларусью и выделить на эти цели дополнительное финансирование.

По словам главы польского оборонного ведомства, руководству страны следовало бы выстроить мощную военную оборону на восточной границе гораздо раньше.

“В этом вопросе есть задержки, это правда, лучше было принять это решение два года назад, но делать хорошие дела никогда не поздно”, - процитировало министра польское радио Rmf24.

Как пояснил министр национальной обороны, в рамках проекта “Восточный щит” на восточной границе государства будут возводить различные виды фортификационных сооружений - железобетонные “ежи” или металлические заграждения, организован “полный мониторинг”, а также налажена разведка и деятельность по борьбе с дронами. Все эти системы должны быть задействованы на протяжении всех 400 километров границы, в том числе, с Беларусью и Российской Федерацией.

Защиту “неприкосновенности государственной границы и суверенитета польского государства” Косиняк-Камыш назвал “конституционной обязанностью” оборонного ведомства. Он пообещал увеличить финансирование Подляской военной оперативной группы, выделив в этом году на её нужды 850 млн злотых (чуть больше 700 млн белорусских рублей), тогда как в прошлом году выделялось лишь 500 млн злотых (около 415 млн рублей).

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По словам министра, сейчас на этом участке польско-белорусской границе служат порядка 5,5 тыс. солдат, однако в перспективе польские власти готовы “увеличить военное присутствие” и направить туда “более качественную технику” и модернизировать пограничный забор.

В целом же, по словам главы Минобороны, финансовые расходы страны на армию, “достигли рекордного уровня” - 4% ВВП. Этот показатель, как отметил Косиняк-Камыш, “самый высокий среди всех стран НАТО”. По его словам, на оборону из государственного бюджета Польша выделяет 118 млрд злотых (что эквивалентно 98 млрд рублей), а с учетом Фонда поддержки Вооруженных сил, который планируют развивать в ближайшее время, эта цифра должна вырасти до 159 млрд злотых (132 млрд рублей).

[info_b]Для сравнения, согласно Закону “О республиканском бюджете”, в 2024 году в Беларуси на национальную оборону из бюджета планировалось выделить чуть меньше 3,6 млрд рублей[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что на самом деле будет представлять из себя “Восточный щит”, анонсированный премьером Польши Дональдом Туском.

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