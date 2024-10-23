Лукашенко снова объявил, что пойдет на выборы президента Беларуси в 2025 году

Опубликовано: 23.10.2024 16:28 , Обновлено: 23.10.2024

Александр Лукашенко 23 октября снова пообещал пойти на президентские выборы в 2025 году. Об этом он объявил в интервью российской телеведущей Ольге Скабеевой.

“Да, Оля, пойду на выборы президента”, - сказал действующий глава государства, передал Telegram-канал “Скабеева”.

Telegram-канал “Пул первого” добавил, что есть какое-то условие, озвученное Лукашенко, для участия в выборах. Но что за “если”, пока не известно.

К слову, обещание участвовать в выборах президент давал уже в феврале 2024 года. «Пойду-пойду-пойду. Передайте им [оппозиции], что пойду!» — передала тогда слова главы государства его пресс-служба.

«Передайте им» — Лукашенко пообещал участвовать в выборах президента в 2025 году

Ранее Telegraf.news писал, что в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси назвали дату выборов президента страны в 2025 году. Ее 23 октября определили депутаты Палаты представителей Национального собрания.

ЦИК назвал дату выборов президента Беларуси в 2025 году