"Хочу, чтобы их тошнило от каждого кандидата" - Появился первый конкурент Лукашенко на выборах президента

Опубликовано: 25.10.2024 10:19 , Обновлено: 25.10.2024

Ещё один белорусский политик публично изъявил желание баллотироваться на предстоящих президентских выборах, которые должны пройти в Беларуси в январе 2025 года. Таким образом, это уже второй потенциальный претендент на кресло главы государства - первым о своём намерении идти на выборы заявил действующий президент Александр Лукашенко.

Конкуренцию действующему президенту на предстоящих выборах решил составить глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич. Об этом он заявил в пятницу, 25 октября, в утреннем эфире гостелеканала “Первый информационный”.

Глава ЛДПБ, который до сих пор отличался абсолютной поддержкой действующего главы государства, и в этот раз похвалил Лукашенко за то, что тот “сохранил страну, сохранил суверенитет, укрепил и не продал её”.

Своё решение баллотироваться в президенты политик объяснил желанием продемонстрировать “врагам, центрам этим западным”, что на пост главы государства в Беларуси претендуют “только патриоты”.

“Я хочу, чтобы их тошнило от каждого кандидата в президенты, который участвует в выборах”, - заявил Гайдукевич.

“Только патриоты должны быть, чтобы они смотрели на кандидатов в президенты и понимали: ловить в этой стране нечего”, - добавил он, подчеркнув, что решил идти на выборы “для того, чтобы укрепить страну”.

[info_b]Отметим, что глава ЛДПБ планировал баллотироваться на пост президента и в 2020 году. Однако, вскоре после официальной регистрации инициативной группы политик снялся с выборов в пользу Лукашенко и стал его доверенным лицом. Своё решение политик тогда аргументировал нежеланием “допустить развала страны”.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что Александр Лукашенко публично также уже заявлял о своих планах на нынешнюю электоральную кампанию. В последний раз он говорил об этом 23 октября в интервью российской телеведущей Ольге Скабеевой, заявив, что “пойдёт на выборы, если сторонники скажут “надо”.

Лукашенко снова объявил, что пойдет на выборы президента Беларуси в 2025 году

Напомним, на регистрацию инициативных групп по сбору подписей для выдвижения кандидатов ЦИК выделил потенциальным кандидатам всего неделю - подать документы на регистрацию инициативные группы должны успеть до 1 ноября.

ЦИК дал неделю желающим стать президентом Беларуси на регистрацию инициативных групп