ЦИК дал неделю желающим стать президентом Беларуси на регистрацию инициативных групп

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Опубликовано: 24.10.2024 13:00 , Обновлено: 24.10.2024

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в четверг, 24 октября, утвердила календарный план организационных мероприятий по подготовке и проведению президентских выборов 2025 года. Так, на регистрацию инициативных групп по сбору подписей для выдвижения кандидатов ЦИК выделил всего неделю.

Как сообщили в ЦИК, подать документы на регистрацию инициативные группы должны успеть до 1 ноября . Спустя ещё неделю, то есть с 7 ноября , инициативные группы могут начинать сбор подписей за выдвижение своих кандидатов.

Досрочное голосование решили начать с 21 января 2025 года , а за день до этого, то есть до 20 января 2025 года, должны пройти аккредитацию национальные наблюдатели.

За день до выборов также решили запустить работу ставшего уже традиционным Информационного центра ЦИК, который призван “оперативно информировать избирателей и наблюдателей о ходе голосования”.

“На каждом этапе кампании Центральная комиссия будет принимать постановления, касающиеся регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты, кандидатов в Президенты, предвыборной агитации, проведения голосования”, - сообщили в ЦИК.

В ЦИК также продемонстрировали логотип новой президентской избирательной кампании - визуальную концепцию 2025 года также утвердили на сегодняшнем заседании.













Все информационные плакаты и баннеры будут выполнены в единой стилистике. В ближайшее время ЦИК планирует разослать соответствующие “рекомендации” местным исполнительным и распорядительным органам, избирательным комиссиям и СМИ по использованию новой визуальной концепции.

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Ранее Telegraf.news сообщил, что ЦИК назначил выборы президента на 26 января 2025 года. Председатель ЦИК Игорь Карпенко объяснил, что такую дату выбрали из-за того, что в новую должность избранный президент должен вступить в течение двух месяцев, выбранная дата на полгода сократит срок полномочий Александра Лукашенко. Это, в свою очередь, не исключает его права баллотироваться на очередной срок.

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