В ГПК опровергли, что на границе с Беларусью погиб в перестрелке украинский военный

Опубликовано: 26.02.2023 19:54 , Обновлено: 26.02.2023

Украинские СМИ сообщили о том, что в некрологе одного из погибших украинских военных указано, что он погиб в перестрелке на границе с Беларусью 25 февраля около 5:00 утра. Однако в ГПК Беларуси сообщили, что никаких инцидентов со стрельбой на границе Беларуси и Украины не происходило.

ГПК Беларуси опроверг стрельбу на границе с Украиной

Ранее в Погранкомитете Беларуси сообщили, что украинские военные открыто и не скрываясь ходят на своей территории вдоль границы и устанавливают мины. А ещё показывают неприличные жесты в сторону белорусских военных.

В ГПК Беларуси показали, какие жесты украинцы демонстрируют на границе

В свою очередь, в Украине сообщили, что планируют расширить приграничную зону до 2 км и практически всю ее заминировать.

Украина решила заминировать 2-километровую полосу вдоль белорусской границы