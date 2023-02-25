Украина решила заминировать 2-километровую полосу вдоль белорусской границы

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Опубликовано: 25.02.2023 12:54 , Обновлено: 04.07.2024

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщила, что Верховная Рада приняла закон, согласно которому рядом с границей Беларуси будут заминированы обширные территории.

В документе говорится, что полоса вдоль украино-российской и украино-белорусской границы будет расширена до 2 километров, а затем полностью заминирована.

“Это практически будет заминированная территория”, - пообещали в ГПСУ.

ВСУ активно занимаются укреплением северной границы на случай наступления оттуда российских войск, в том числе с белорусской территории. На днях стало известно, что границу с Беларусью усилили недавно созданными новыми механизированными бригадами ВСУ. Их специально учили действовать в местности, свойственной для этого региона.

Украина отправила на границу с Беларусью механизированные бригады

Кажется, в Польше также опасаются участия Беларуси в захватнических планах РФ, несмотря на заверения официального Минска, что тот никогда на это не пойдет, а все военные приготовления направлены на защиту от возможной агрессии Запада. Поэтому министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил 23 февраля, что его страна начала возводить военные укрепления на границе с Беларусью и Россией (Калининградская область).

Польша начала устанавливать на границе с Беларусью и РФ противотанковые укрепления