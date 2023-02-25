Украина решила заминировать 2-километровую полосу вдоль белорусской границы
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщила, что Верховная Рада приняла закон, согласно которому рядом с границей Беларуси будут заминированы обширные территории.
В документе говорится, что полоса вдоль украино-российской и украино-белорусской границы будет расширена до 2 километров, а затем полностью заминирована.
“Это практически будет заминированная территория”, - пообещали в ГПСУ.
ВСУ активно занимаются укреплением северной границы на случай наступления оттуда российских войск, в том числе с белорусской территории. На днях стало известно, что границу с Беларусью усилили недавно созданными новыми механизированными бригадами ВСУ. Их специально учили действовать в местности, свойственной для этого региона.
Украина отправила на границу с Беларусью механизированные бригады
Кажется, в Польше также опасаются участия Беларуси в захватнических планах РФ, несмотря на заверения официального Минска, что тот никогда на это не пойдет, а все военные приготовления направлены на защиту от возможной агрессии Запада. Поэтому министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил 23 февраля, что его страна начала возводить военные укрепления на границе с Беларусью и Россией (Калининградская область).
Польша начала устанавливать на границе с Беларусью и РФ противотанковые укрепления