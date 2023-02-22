В ГПК Беларуси показали, какие жесты украинцы демонстрируют на границе

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Опубликовано: 22.02.2023 16:26 , Обновлено: 22.02.2023

В Государственном Погранкомитете Беларуси (ГПК) сообщили, что украинские военные продолжают минировать территории рядом с границей. Причем делают это демонстративно.

В ГПК сообщили, что прямо 22 февраля зафиксировали “очередной факт минирования”. “Украинские военные демонстративно раскладывали на дорожном полотне противотанковые мины перед автодорожным пунктом пропуска Выступовичи (с белорусской стороны – Новая Рудня)”, - рассказали в ГПК, и признались, что это не в первый раз. Что-то похожее пограничники наблюдали июле прошлого года “перед этим же пунктом пропуска”.

В Погранкомитете Беларуси задались вопросом: “Чем вызвана необходимость укладки на дорогу еще одного ряда мин?”

Также в в ГПК пожаловались, что украинцы показывают белорусским пограничникам неприличные жесты. В качестве доказательства, они их даже сняли на видео и опубликовали для всеобщего обозрения.

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Ранее замглавы Генштаба ВСУ Сергей Наев рассказал, что минирование сопредельных с Беларусью территорий происходит постоянно.

“Нам удалось значительно укрепить северную границу. Мы создали систему инженерных заграждений, в частности минно-взрывных, в десятки раз увеличив их насыщенность вдоль государственной границы. Сформировали систему оборонительных рубежей и позиций”, — похвалился украинский генерал.