ГПК Беларуси опроверг стрельбу на границе с Украиной

Опубликовано: 26.02.2023 21:37 , Обновлено: 26.02.2023

В Государственном Погранкомитете Беларуси (ГПК) сообщили, что на границе Беларуси никто не устраивал перестрелку с украинцами.

“Тиражируемая экстремистами информация не имеет ничего общего с действительностью. Никаких инцидентов с применением оружия не было, пограничные наряды огонь не открывали. Подразделения органов пограничной службы несут службу в местах постоянной дислокации”, - заявили в ГПК Беларуси.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что в некрологе одного из погибших украинских военных указано, что он погиб в перестрелке на границе с Беларусью 25 февраля около 5:00 утра.