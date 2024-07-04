Главу МИД Беларуси после саммита ШОС оправили в Китай. Зачем?

Опубликовано: 04.07.2024 20:28 , Обновлено: 04.07.2024

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в четверг, 4 июля, сообщил, что планирует официальный визит в Пекин по окончании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который в эти дни проходит в Астане. Он рассказал подробнее о своей "достаточно насыщенной" программе поездки.

По словам Рыженкова, визит в Китай решили организовать “в развитие договоренностей с китайской стороной” и “реализации задач”, которые поставил президент Беларуси Александр Лукашенко. Со своим китайским коллегой Ван И глава белорусского МИД, по его словам, планирует обсудить “вопросы текущего состояния дел между Беларусью и Китаем” “политико-дипломатического и экономического характера”, сообщило госагентство БЕЛТА.

Среди вопросов, внесённых в повестку официального визита, Рыженков назвал обсуждение крупных белорусско-китайских проектов, таких как индустриальный парк “Великий камень”, Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, а также выделение Китаем нового гранта на 100 млн юаней для новых социальных проектов в Беларуси.

Кроме того, Рыженков рассчитывает на встречи в международном отделе Центрального комитета Компартии Китая для обсуждения вопросов “развития политико-дипломатического диалога с КНР”.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что 4 июля в Астане, где проходит заседание Совета глав государств — членов ШОС, президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Помимо официальной двусторонней встречи, на которой Лукашенко выразил китайскому лидеру благодарность “за колоссальную поддержку Беларуси на пути к членству в ШОС, состоялся ещё и “долгий” неофициальный разговор двух лидеров “в закрытом формате”.

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