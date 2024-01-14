"Мы их сюда доставим" - Кубраков рассказал, что делает "интернет-разведка" МВД Беларуси

Опубликовано: 14.01.2024 14:07 , Обновлено: 14.01.2024

Министр МВД Беларуси Иван Кубраков в эфире гостелеканала "Беларусь 1" обвинил некоторых уехавших белорусов в давлении на "руководителей" и "должностных лиц". По его словам, это происходит из-за предстоящих выборов депутатов.

“Нами утвержден комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Мы работаем не только профилактически, но и в оперативном плане. Работают наши подразделения интернет-разведки”, - заявил глава МВД, рассказав о подготовке к выборам. По его словам, кто-то где-то “в начале электоральной кампании” пробует повлиять “на руководителей, на должностных лиц”.

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“Есть оскорбления, есть угрозы”, - заявил Иван Кубраков. По его словам, они поступают из-за границы. Глава МВД пригрозил уехавшим белорусам, что силовики “документируют каждый такой факт, мы возбуждаем уголовные дела”.

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“За каждое слово – всем придется ответить. Рано или поздно, мы их сюда доставим. Или они приедут сами. Это я утверждаю уверенно», – заявил он.

Ранее Телеграф сообщил, что Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси, 21 июня предложил способ, как не заводить уголовные дела на сельских начальников.

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