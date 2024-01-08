«Прямая дорога в ад» - Игуменья Гродненского монастыря призвала «сбежавших белорусов» покаяться перед Лукашенко

Опубликовано: 08.01.2024 10:37 , Обновлено: 08.01.2024

Настоятельница Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря в Гродно игуменья Гавриила призвала белорусов, уехавших за границу после событий 2020 года, покаяться и попросить прощения у президента Александра Лукашенко за то, что "поддались на бесовские уловки". В противном случае, по словам игуменьи, им всем "прямая дорога в ад".

Белорусов, уехавших из страны после событий 2020 года, настоятельница монастыря в интервью гостелеканалу СТВ назвала “болящими друзьями”, которые “творили зло”, “оступившимися, грешными людьми”, которые “поддались на какие-то бесовские уловки”. По её мнению, если бы уехавшие “признались в совершённой ошибке” и попросили прощения лично у Лукашенко, для них “было бы всё по-другому”.

“Они бы не потеряли Родину, они не уехали бы со своей родной, любимой Родины, где их корни, где их родные, близкие. Да, что родные и близкие – где земля родная, белорусская”, - заявила игуменья Гавриила.

Обратиться к президенту за помилованием, по её словам, сбежавшим не позволяет гордыня, которую в православии относят к числу смертных грехов.

“Если они в этом не покаются, в одном из смертных грехов, в гордыне – им прямая дорога в ад. А ведь президент, у него же милостивое сердце. Он простит! Если бы президент, Александр Григорьевич наш, не прощал бы провинившихся, то, наверное, тогда мало было бы людей на свободе”, - заявила настоятельница.

Она сравнила ситуацию с Эдемским садом, из которого, согласно библейской истории, Бог изгнал людей, преступивших Его закон и не признавших свое вины перед Ним. Теперь же белорусы, покинувшие страну, по её словам, из “сынов своей Родины” превратились в “просто изгоев”.

“Каждый бегун, который сбежал от нас. Ты лучше вернись, пусть с тобой поработают товарищи из милиции, честные, порядочные, тебя к порядку приведут, и ты снова станешь тем, кем ты, может, был”, — призвала игуменья Гавриила.

Ранее Телеграф сообщил, что Анастасия Лузгина, научный сотрудник BEROC, представила результаты исследования миграции из Беларуси в страны ЕС. Экономист рассказала, сколько белорусов покинули страну в последние годы.

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Тем временем глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил 18 декабря, что его ведомство решило заниматься пресечением деятельности организаций уехавших из страны белорусов и тех, кто им помогает, оставшись в Беларуси.

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