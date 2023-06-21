«Судьба не будет сломана» - Кубраков предложил способ, как не заводить уголовные дела на сельских начальников

Опубликовано: 21.06.2023 17:15 , Обновлено: 21.06.2023

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси, 21 июня участвовал в выездном заседании в Ельске. Мероприятие приурочили борьбе с коррупцией. Глава ведомства предложил способ, как не заводить уголовные дела на сельских начальников.

Кубраков говорил о предотвращении нарушений, борьбе с коррупцией в сфере агропромышленного комплекса. При этом отметил важность подходить к каждой ситуации индивидуально, рассказали в МВД.

«Мы не сторонники кардинальных мер», - сказал министр и предложил способ, как можно не заводить уголовные дела на сельских начальников. «Там, где проблема назрела и видно, что руководитель не справляется, поручить ему другую работу, не доводя до того, чтобы в итоге он оказался фигурантом уголовного дела. Ведь у каждого есть семьи, дети», - сказал он.

«Если вовремя отреагировать, судьба человека не будет сломана», - резюмировал Кубраков.

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