"Мы достигли цели" - Чемоданова объяснила, почему отказалась участвовать в выборах президента Беларуси

Опубликовано: 12.11.2024 20:26 , Обновлено: 12.11.2024

Вечером 12 ноября претендентка на пост президента Беларуси Ольга Чемоданова объявила о своем выходе из электоральной кампании. И это уже второй потенциальный кандидат за вторник, который принял такое решение.

“Мы понимаем, что достигли цели, которую ставили перед собой. Мы вошли в электоральную кампанию, зарегистрировали свою инициативную группу. Мы увидели, насколько четко выстроена наша политическая система”, - озвучила свое мнение в эфире гостелеканала “Первый информационный” Чемоданова.

Она считает, что “любой гражданин, в первую очередь патриот”, может участвовать в президентских выборах. По словам бывшего пресс-секретаря МВД, Белорусский союз женщин, который ранее поддержал ее выдвижение на президентский пост, “услышал запрос нашего общества на консолидацию” вокруг действующего главы государства.

“Мы понимаем, что никто, кроме Александра Лукашенко, сегодня не сможет обеспечить безопасность и поступательное развитие государства”, - заявила начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.

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Это видение также стало причиной отказа Чемодановой участвовать в электоральной кампании дальше.

Выход из гонки Бобрикова и “лайфхаки” Канопацкой

Ранее Telegraf.news писал, что председатель Республиканского совета Белорусского союза офицеров генерал-майор Сергей Бобриков также объявил о своем выходе из президентской гонки. По его словам, столь “серьезное решение” принять было “непросто”, но в его пользу есть “весомые аргументы”.

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Пока Чемоданова и Бобриков уходят из электоральной кампании, сбор подписей за другого потенциального кандидата - Анну Канопацкую - “набирает обороты”. Об этом она заявила в своем аккаунте Facebook. Тем не менее, Канопацкая решила применить “зарекомендовавшие себя лайфхаки”, чтобы собрать больше подписей в свою поддержку.

Канопацкая решила использовать «лайфхаки» для сбора подписей. Кому отправила запросы?