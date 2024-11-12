"Чтобы не допустить двояких мыслей" — Генерал Бобриков рассказал, почему передумал участвовать в выборах президента Беларуси

Опубликовано: 12.11.2024 17:39 , Обновлено: 12.11.2024

Председатель Республиканского совета Белорусского союза офицеров генерал-майор Сергей Бобриков прекратил своё участие в электоральной кампании по выборам президента. По его словам, столь "серьёзное решение" далось ему "непросто", но в его пользу есть "весомые аргументы".

Бобриков рассказал, что по причине того, что он является не только членом Высшего политического совета партии “Белая Русь”, которая поддержала его кандидатуру, но и членом “Белорусского союза офицеров”, это накладывает “ещё большую ответственность перед людьми”, которые его выдвинули, передало информагентство БелТА.

По его словам, после того, как ЦИК зарегистрировал инициативную группу, к нему лично начали поступать обращения от офицеров, которые предлагали “сберечь страну” и “сплотиться вокруг главнокомандующего”, поскольку, по их мнению, Беларусь “переживает трудное время”. По этой причине, утверждает Бобриков, он решил выйти из президентской гонки дабы “не допустить двояких мыслей среди военных”.

“Чтобы сберечь страну, обеспечить её стабильность, главная задача офицерского корпуса — сплотиться вокруг нашего главнокомандующего, поддержать действующего президента на предстоящих выборах. Чтобы обеспечить сплочённость офицерского корпуса, не допустить двояких мыслей среди военных, чтобы поддержать действующего главу государства и нашего лидера”, — прокомментировал Сергей Бобриков.

[info_b] Бобриков родился 15 апреля 1962 года в Лепеле на Витебщине. Окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище (1983), Военную артиллерийскую академию имени М.И.Калинина (1993) и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (2005). Был начальником Военной академии Беларуси.

С 2016 года — заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального Собрания Беларуси. [/info_b]

Могут ли прийти домой к белорусам? Стартовал сбор подписей за претендентов в президенты

Кто претендует на пост президента Беларуси?

На сегодняшний день в Республике идёт сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. После выхода Сергея Бобрикова из электоральной кампании осталось шестеро претендентов, а именно:

глава Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Минского горисполкома Ольга Чемоданова, первый секретарь центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, действующий глава государства Александр Лукашенко.

Ранее Telegraf.news писал, что Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации двух инициативных групп претендентов на пост президента Беларуси. Такое решение приняли на заседании ЦИК 29 октября.

ЦИК отказал в регистрации 2 инициативных групп претендентов в президенты Беларуси