"Мы бы хотели" - Польша назвала условия открытия всех пунктов на границе с Беларусью

Опубликовано: 20.04.2025 09:00 , Обновлено: 20.04.2025

Глава министерства внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк заявил, что власти этой страны не собираются рассматривать возвращение к докризисному трансграничному сообщению с Беларусью пока власти Беларуси "не изменят свою политику в отношении Польши". Так он ответил на требования некоторых польских предпринимателей восстановить работу пропускных пунктов на границе с Беларусью.

Таким образом, на данный момент нет никаких условий для открытия хотя бы одного автомобильного пункта пропуска с Беларусью в Подляском воеводстве, сообщил в субботу польский министр.

«Пока Беларусь будет вести себя подобным образом по отношению к польскому государству, я не вижу возможности что-либо изменить в этой сфере. Мы бы хотели, мы бы хотели, чтобы эти переходы были открыты, чтобы они нормально функционировали», — сказал Семоняк.

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«Если Беларусь захочет изменить свою политику, мы, конечно, будем за нормализацию этих отношений, — заявил Томаш Семоняк, обвинив при этом официальный Минск в организации потока нелегалов, которые пытаются проникнуть в Польшу на границе с Беларусью. - Пока не произойдет изменение политики со стороны Беларуси, мы будем надежно защищать нашу границу, и безопасность будет приоритетом».

“Постоянная обеспокоенность”

Тем не менее польский министр признался, что вопрос открытия переходов в Подляском воеводстве, граничащем с Беларусью, является «предметом постоянной обеспокоенности» со стороны властей.

Некоторые польские предприниматели давно требуют восстановления трансграничного движения. В конце марта 2025 года Союз польских предпринимателей «Объединенный Восток» организовал акцию протеста в Белостоке. Бизнесмены утверждают, что переговоры с властями пока не дали никаких результатов и экономика региона рушится.

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Впрочем, некоторые компании получают компенсации. Подляское воеводское управление сообщило за последние недели, что за 2021–2025 годы компаниям региона было выплачено в общей сложности около 46,5 млн злотых в виде различных компенсаций в связи с ситуацией на границе. Было объявлено и о дальнейшей помощи.

Местные власти также ввели программу для поддержки туристической отрасли. Так, с 20 апреля взрослые туристы, приезжающие в Подляское воеводство не менее чем на две ночи (выбрать можно из почти 600 объектов размещения, входящих в программу), могут получить бонус в виде ваучера на 200, 300 или 400 злотых.

[inf]Напомним, что Польша закрыла почти все автомобильные пограничные переходы с Беларусью. Однако железнодорожные действуют. Дорожный переход в Кузнице был закрыт с ноября 2021 года после того, как там начался миграционный кризис. С февраля 2023 года был закрыт и пункт пропуска в Бобровниках. Такое решение было принято после вынесения белорусским судом приговора по делу Анджея Почобута. [/inf]

“С белорусами надо в обнимку ходить”

Тем не менее, официальный Минск сам обвиняет Польшу в неоправданных санкциях и требует изменения политики Варшавы. Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко 12 апреля призвал власти Польши «не собачиться» с властями Беларуси.

«Они [поляки] вроде бы с китайцами. Но если с китайцами, тогда с белорусами надо в обнимку ходить. Китайцы ведь с вами будут торговать прежде всего (это их интерес) через Беларусь. Украина закрыта, через Стамбул — сложнее, а Беларусь — пожалуйста. Россия, Беларусь. Поэтому не надо с нами собачиться. Надо жить по-хорошему, по-настоящему. Такая должна быть политика», — заявил политик, отметив, что «Польша к этому не готова».

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