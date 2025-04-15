"Вызвал подтопление" - КГК Беларуси проверил польский забор на границе

Опубликовано: 15.04.2025 16:21 , Обновлено: 15.04.2025

Комитет государственного контроля (КГК) проверил, как влияет на состояние экосистем в Беловежской пуще возведённый Польшей на границе с Беларусью забор. О результатах проверки глава ведомства Василий Герасимов отчитался на 7-й встрече руководителей высших органов аудита стран Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе (Таджикистан).

По мнению проверяющих КГК, бетонный забор с железными элементами и колючей проволокой, возведённой польскими пограничниками вдоль государственной границы с Беларусью, в том числе, на территории Беловежской пущи, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, “вызывают негативные последствия” для экологии.

По словам Герасимова, сотрудники КГК провели проверку и выявили факты “нарушения гидрологического режима прилегающих экосистем”, которое “вызвало подтопление территории” с белорусской стороны от границы на площади, превышающей 19 га.

“Это приведет к полной гибели древостоя или изменению его видового состава. Забор представляет серьезную угрозу существованию и сохранению популяций диких животных”, - процитировало главу КГК госагентство БЕЛТА.

В феврале этого года представители таких международных организаций, как ООН, ПРООН и ВОЗ, провелиличную инспекцию польского забора на границе с Беларусью, побывав в Брестской области, в пункте пропуска “Переров” (с польской стороны - “Беловежа”) и в национальном парке “Беловежская пуща”.

О том, что пограничные заграждения зачастую становятся “смертельной ловушкой” для обитателей леса, также регулярно отчитывается Госпогранкомитет Беларуси, хотя, если проанализировать официальные отчёты ведомства о таких происшествиях, озвученные пресс-службой, окажется, что гораздо чаще в них фигурируют инциденты на белорусско-литовской границе. Там, где установлены не бетонные или металлические заграждения, а натянута так называемая “колючка”, такие крупные животные, как лоси, косули, олени, гораздо чаще получают ранения, в том числе, смертельные.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что усиление своей границы в Беларусью польские власти объясняли желанием защититься от потока нелегальных мигрантов, которые периодически пытаются проникнуть в страны ЕС через белорусско-польскую границу. С прошлого года Польша решила модернизировать забор так, чтобы превратить его в “непреодолимое препятствие”.

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Там, где установить физические заграждения не представляется возможным, например, на пограничных реках ив болотистой местности, польские пограничники решили возвести электронный барьер. В начале года Пограничная служба Польши отчиталась о завершении установки такого электронного барьера и системы видеонаблюдения из 1,3 тыс. камер в Подляском воеводстве. Проект обошелся бюджету страны более чем в 85 млн злотых (порядка 71 млн рублей).

Польша отчиталась о строительстве «электронного барьера» с 1,3 тыс. камер на границе с Беларусью