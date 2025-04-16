Россия и Польша поспорили из-за мин на границе с Беларусью. Кто кому пригрозил «страданиями»?

Опубликовано: 16.04.2025 10:37 , Обновлено: 16.04.2025

На вчерашний визит директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в Минск отреагировал президент Польши Анджей Дуда. Поводом для словесной пикировки послужили планы Варшавы по установке противотанковых мин на границе, результатом стал обмен обвинениями и предупреждениями о возможных последствиях.

Напомним, после встречи с Александром Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов об «агрессивной риторике» и «милитаризации» у границ Союзного государства со стороны Польши и стран Балтии, Сергей Нарышкин сделал ряд заявлений.

Он охарактеризовал Польшу и прибалтийские республики как проявляющих «особую агрессивность, особенно на словах», при этом они «бряцают оружием».

В качестве примера он привёл «заявления» Польши о планах установить около 2 млн противотанковых мин вдоль своих границ с Беларусью и Калининградской областью, а также «надежды» Варшавы «получить от американцев ядерное оружие».

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Он заявил, что западные страны «никак не могут понять», что именно «наращивание военной активности у границ России, Беларуси стало одним из факторов и причин нынешнего острого, очень опасного кризиса на европейском континенте».

В завершение Нарышкин решил предупредить: «Они должны бы понять, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесён, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первые, кто пострадает, — это носители таких идей, носители среди политических кругов Польши и прибалтийских стран».

Президент Польши Анджей Дуда, находясь с визитом в Загребе, оперативно отреагировал на высказывания главы СВР.

Он назвал заявления Нарышкина примером «классической российской дезинформации, характерной для советской школы пропаганды».

Он отметил, что это говорит Россия, которая «свои ядерные вооружения передислоцирует в Беларусь», «нагло приближая их» к границам НАТО и ЕС. Он обвинил Россию в «агрессивном поведении» по отношению к НАТО и в попытке «реализовать свой жестокий и кровавый империализм».

Дуда заявил, что НАТО является оборонительным альянсом: «Всё, что делает НАТО, является ответом на российскую агрессию. НАТО никогда ни на кого не нападало и не нападает».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как Минобороны сделало предложение странам-соседкам, в первую очередь Польше, чтобы «найти консенсус для урегулирования всех острых вопросов» на границе. Тогда военное ведомство выразило готовность посетить воинские части в Польше с «инспекциями на глубину 80 км».

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