МВД Польши продлило действие "буферной зоны" вблизи границы с Беларусью. На сколько?

Опубликовано: 09.12.2024 20:59 , Обновлено: 09.12.2024

Министерство внутренних дел Польши продлило действие так называемой "буферной зоны" вблизи границы с Беларусью ещё на 90 дней. В ведомстве заявили, что подобная мера "дала конкретные результаты", а "количество попыток нелегального пересечения границы" снизилось на 41%. Власти Беларуси, в свою очередь, эту информацию пока не комментировали.

Напомним, изначально Польша ввела буферную зону на границе с Беларусью сроком на 90 дней. Это произошло 13 июня 2024 года. Однако уже в сентябре Варшава приняла решение её продлить, на сей раз до 9 декабря. И вот, сегодня вечером на официальном сайте польского МВД появилась информация, согласно которой власти решили сделать это снова.

Где именно действует буферная зона?

В Министерстве внутренних дел Польши сообщили, что территория, где нельзя находиться белорусам, не изменится. Речь идёт о протяжённости границы на участке в 60,67 километров, расположенном в пределах территориального радиуса постов погранслужбы в Наревке, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемхе.

При этом на участке протяжённостью около 44 километров запретная зона находится в 200 метрах от линии госграницы. А на участке длиной около 16 километров, расположенном в зоне заповедников, зона шире и составляет приблизительно 2 километра.

Для чего она понадобилась полякам?

Ранее Telegraf.news писал, что в Польше разгорелся политический скандал после того, как стало известно о задержании трёх польских солдат, открывших огонь по нелегальным мигрантам, пытавшимся пересечь белорусско-польскую границу в районе города Дубиче-Церкевне. Именно там в мае этого года произошёл другой инцидент с нелегалами, в результате которого один из польских солдат был ранен ножом.

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Как следствие, в начале июня МИД Польши в связи с гибелью польского военнослужащего из-за нападения нелегального мигранта вызвал временного поверенного в делах Беларуси Алексея Понкратенко и вручил ему ноту протеста.

В Госпогранкомитете Беларуси же, в свою очередь, выразили готовность провести как одностороннее, так и двустороннее расследование инцидента в случае получения «конкретных сведений об обстоятельствах трагедии» и заявили, что РБ «отрицательно относится к любым проявлениям агрессии и насилия в отношении военнослужащих», которые охраняют госграницу, и «продолжает выступать за прекращение трагедий».

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Новое решение польских властей в Беларуси пока не комментировали. Однако в конце марта 2024 года Александр Лукашенко приказал уничтожать всех «провокаторов» на белорусской границе, заявив, что “нечего с ними шутить”.

«Нарушили государственную границу — к уничтожению. Никто не должен ни с кем церемониться. И мы так и будем поступать. Потому что если мы будем жевать сопли, знаешь, что будет», — сказал Лукашенко в беседе с командующим войсками Александром Науменко. Президент добавил: «Мы расслабляться не должны. Мы уверены, что если мы где-то успокоимся, они на нас нападут. Это абсолютно точно. Но мы-то туда не собираемся идти»

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