МВД Беларуси признало правозащитный центр «Вясна» экстремистским формированием

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 23.08.2023 11:22 , Обновлено: 23.08.2023

В приближенном к ГУБОПиК телеграм-канале появилась информация, что Министерство внутренних дел Беларуси признало правозащитный центр «Вясна» экстремистским формированием.

КГБ признал БАЖ экстремистской

«За организацию деятельности по подготовке совершению посягательств на суверенитет и общественную безопасность Республики Беларусь, дискредитацию и оскорбление должностных лиц — группа граждан, объединенных под названием „Вясна / Правы чалавека ў Беларусi“ со всеми филиалами (всего более 30 ресурсов), признана экстремистским формированием», — говорится в сообщении.

В 2022 году Алесь Беляцкий, председатель правозащитного центра «Вясна», стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Стоит отметить, что официальной информации на сайте МВД Беларуси, на момент написания этого материала, не было.

Ранее все соцсети и сайты организации были признаны в Беларуси экстремистскими материалами.

Напомним, 18 августа МВД Беларуси обновило «экстремистский» список. В числе прочих, в него внесли Людмилу Чекину, генерального директора ООО «ТУТ Бай Медиа», и главного редактора Марину Золотову:

Гендиректора ООО «ТУТ Бай Медиа» и главреда внесли в список экстремистов