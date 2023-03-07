КГБ признал БАЖ экстремистской

Опубликовано: 07.03.2023 12:56 , Обновлено: 07.03.2023

Комитет госбезопасности Беларуси признал Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ) экстремистским формированием.

Организацию добавили в соответствующий список на сайте МВД 7 марта по решению КГБ от 28 февраля 2023 года.

Туда внесли, кроме названия организации, представителей БАЖ: «Бастунец А.Л., Агеев О.В., Старикевич А.А., Суровец А.В., Горецкий Б.К., Хвоин О.А., Лукашук З.П., Комлач С.В».

Причины решения в КГБ не назвали.

Напомним, 27 августа 2021 года Верховный суд по иску Минюста ликвидировал БАЖ.