КГБ признал БАЖ экстремистской
Комитет госбезопасности Беларуси признал Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ) экстремистским формированием.
Организацию добавили в соответствующий список на сайте МВД 7 марта по решению КГБ от 28 февраля 2023 года.
Туда внесли, кроме названия организации, представителей БАЖ: «Бастунец А.Л., Агеев О.В., Старикевич А.А., Суровец А.В., Горецкий Б.К., Хвоин О.А., Лукашук З.П., Комлач С.В».
Причины решения в КГБ не назвали.
Напомним, 27 августа 2021 года Верховный суд по иску Минюста ликвидировал БАЖ.