Нобелевскую премию мира дали белорусу Алесю Беляцкому

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Опубликовано: 07.10.2022 12:16 , Обновлено: 07.10.2022

Нобелевскую премию мира присудили белорусу — правозащитнику Алесю Бяляцкому, а также украинской правозащитной организации «Центр гражданских свобод» и российской правозащитной организации «Мемориал».

Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Нобелевской премии 7 октября.

https://twitter.com/NobelPrize/status/1578309539870318603

Напомним, Алесь Беляцкий — основатель правозащитного центра «Вясна», который власти Беларуси признали экстремистским. Сейчас он ожидает суда по делу об уклонении от уплаты налогов. Ему грозит до 5 лет ограничения или до 7 лет лишения свободы.

Алесь Беляцкий

А недавно в Следственном комитете Беларуси сообщили, что начали «специальное производство против «глав и участников «Правозащитного центра «Весна», осуществлявших финансирование протестной деятельности в Беларуси».

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