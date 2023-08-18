Гендиректора ООО «ТУТ Бай Медиа» и главреда внесли в список экстремистов

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Опубликовано: 18.08.2023 15:44 , Обновлено: 18.08.2023

МВД Беларуси 18 августа обновило «экстремистский» список. В числе прочих, в него внесли Людмилу Чекину, генерального директора ООО «ТУТ Бай Медиа», и главного редактора Марину Золотову.

Скриншот докумета

Кроме них, в перечень людей, «причастных к экстремистской деятельности», в обновленный список попали еще 30 человек. Теперь в «экстремистом списке» 3178 фамилий.

Напомним, 17 марта суд вынес приговор Марине Золотовой и Людмиле Чекиной, им назначили по 12 лет колонии общего режима.

Верховный суд вынес окончательный приговор «ТУТ Бай Медиа»

Дело «ТУТ Бай Медиа»

В мае 2021 года в редакцию пришли сотрудники ДФР. А Министерство информации Беларуси приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу и его копиям. Комитет госконтроля заявил, что «в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере)».

Суд также постановил ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью «ТУТ БАЙ МЕДИА». А использование символики и атрибутики общества с ограниченной ответственностью «ТУТ БАЙ МЕДИА» — запретить.

7 октября 2021 года Следственный комитет заявил, что возбудил уголовное дело против сотрудников «ТУТ БАЙ МЕДИА».

Ранее Телеграф писал о том, что суд признал ООО «ТУТ Бай Медиа» экстремистской организацией:

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