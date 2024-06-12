Белорусы будут голосовать на выборах онлайн? Глава ЦИК Карпенко рассказал о создании "кабинета избирателя"

Опубликовано: 12.06.2024 13:14 , Обновлено: 12.06.2024

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси Игорь Карпенко поделился планами по "концепции цифровизации", которую собираются ввести в электоральные кампании. Среди прочего эта концепция включает создание "кабинета избирателя".

По словам главы ЦИК, ведомство “внимательно изучало все имеющиеся подходы” к цифровизации стран-соседок и не только. “Нам интересен опыт как России, так и Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана по ряду позиций. Кстати, некоторые элементы цифровизации мы применяли уже в единый день голосования”, - отметил Карпенко в интервью телеканалу “Беларусь 1”.

И пояснил, что тогда (25 февраля, Парламентские выборы) составляли списки избирателей на основе регистра населения. “То есть мы подступаем к такому элементу создания регистра избирателей, который тоже предусматривается этой концепцией цифровизации. Кроме этого, мы создавали систему поиска своего избирательного участка по введенному адресу”, - поделился председатель Центризбиркома.

По его словам, концепция цифровизации предусматривает создание информационной системы, которая охватит все стадии избирательного процесса. Так, продолжил Карпенко, в разработке единого регистра избирателей буду участвовать не только МВД, но и отделы ЗАГС, и Вооруженные Силы. “Человек жил в одном месте, но призвался в армию, значит, находится в другом месте, соответственно, поменялось его место проживания, где вносить его в списки избирателей”, - пояснил глава ЦИК.

Он отметил, что ведомство в этом вопросе “не изобретало велосипед, а внимательно изучило опыт соседей”. “Мы видим, как это там организовано. Это, возможно, и создание кабинета избирателя”, - рассказал Карпенко.

Еще один компонент цифровизации - электронное голосование “для отдельных категорий граждан”. По словам председателя Центризбиркома, ошибочно думать, что такая система будет создана в первую очередь для белорусов, уехавших в командировку заграницу. “Например, в Российской Федерации отключают электронное голосование из-за рубежа”, - заметил Карпенко.

Он дополнил, что пока концепция цифровизации находится на стадии обсуждения, после планируют “наметить поэтапно план действий с определенны финансированием” и, собственно, начать реализовывать. При этом, по словам главы ЦИК, важно опираться в первую очередь “на свой отечественный программный продукт и ни в коем случае не зависеть от кого-то извне”.

Напомним, в Беларуси не позднее 20 июля 2025 года должны пройти президентские выборы. Telegraf.news рассказывал, что 11 июня президент Александр Лукашенко обсудил некоторые детали этой электоральной кампании с Карпенко.

“Выборы постараемся провести так, чтобы комар носа не подточил. Нам нет никакой необходимости (как это было и в прошлые годы) давить, административный ресурс использовать”, - заявил глава государства.

«Нет необходимости давить» – Лукашенко пообещал не использовать административный ресурс на президентских выборах 2025 года