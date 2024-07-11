"Сколько вы стоите?" - Ермошина рассказала, как ею интересовался "дядя Сэм"

Опубликовано: 11.07.2024 12:58 , Обновлено: 11.07.2024

Экс-председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси Лидия Ермошина рассказала, как, с ее слов, в начале 2000-х годов ею интересовался некий "дядя Сэм", в частности спрашивал цену.

В документальном фильме телеканала ОНТ “Один за всех”, который сняли к 30-летию первых президентских выборов в Беларуси, Ермошина высказала предположение, что “определенные силы на Западе и Востоке” в те годы подкупали белорусских демократических политиков.

“Я могу сказать, что в 2001 году, незадолго до выборов, один из известных политиков мне сказал: “Лидия Михайловна, дядя Сэм интересуется, сколько вы стоите?” Вот и все”, - заявила экс-глава Центризбиркома.

Других подробностей Ермошина не раскрыла. Отметим, что дядей Сэмом называют собирательный образ США. Это пожилой белый мужчина с небольшой бородкой в цилиндре в стилистике американского флага, а также в синем фраке и полосатых штанах.

Образ дяди Сэма, предположительно, появился в период англо-американской войны 1812 - 1815 годов. Сам образ создал художник-карикатурист Томас Наст.

Ранее Telegraf.news рассказывал о “концепции цифровизации”, которую белорусский ЦИК запланировал внедрить в электоральные кампании. Так, нынешний председатель Центризбиркома Игорь Карпенко рассказал, что эта концепция включает разработку информационной системы, которая охватит все стадии избирательного процесса. В создании единого регистра примут участие МВД, отделы ЗАГС, Вооруженные Силы Беларуси.

Белорусы будут голосовать на выборах онлайн? Глава ЦИК Карпенко рассказал о создании «кабинета избирателя»