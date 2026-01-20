Молдова начала официальную процедуру выхода из СНГ

Опубликовано: 20.01.2026 08:35 , Обновлено: 20.01.2026

Министр иностранных дел Молдовы, заместитель премьер-министра Михай Попшой сообщил о том, что его ведомство готовит документы для официальной денонсации соглашений, лежащих в основе создания Содружества независимых государств (СНГ), членом которого является и Беларусь. По словам министра, документы вскоре будут переданы в парламент.

Речь о трёх основополагающих соглашениях - Уставе СНГ, подписанном в Минске 22 января 1993 года, Учредительном соглашении СНГ от 8 декабря 1991 года и приложении к нему от 22 декабря 1991 года. После их денонсации страна, которая де-факто и так приостановила своё участие в Содружестве, официально выйдет из его состава и с юридической точки зрения не будет считаться его членом.

“С отказом от этих трех основополагающих соглашений Республика Молдова официально больше не будет частью СНГ. Этот процесс уже начался, мы приняли это решение недавно, процесс утверждения начался”, — заявил Попшой в эфире на «Радио Молдова».

Планируется, что документы о денонсации соглашений будут переданы на рассмотрение депутатов с началом новой парламентской сессии. Их рассмотрение предварительно намечено на середину февраля. Если депутаты документ МИДа одобрят, его отправят на подпись президента страны Майи Санду.

Впрочем, далеко не все в Молдове придерживаются мнения о том, что стране следует выйти из состава СНГ. Так, бывший президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон убеждён, что этот шаг будет противоречить интересам молдавского народа, передало российское агентство ТАСС.

По мнению Додона, переориентация на евроингерацию, которой придерживается нынешнее руководство Молдовы, и которою однозначно поддержали граждане республики на предыдущих парламентских выборов, может привести к тому, что страна повторит судьбу современной Украины.

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При этом, по словам молдавского вице-премьера, другие соглашения с СНГ, в которых власти страны видят определённую выгоду для своих граждан и которые “не противоречат присутствию Молдовы на европейских территориях”, продолжат действовать - их денонсировать не планируется.

По словам вице-премьера Попшоя, Республика Молдова подписала в общей сложности 283 соглашения с СНГ, 71 соглашение было денонсировано ранее, ещё около 60 находятся в процессе денонсации.

Молдова начала выход из СНГ

Напомним, о выходе из СНГ власти Кишинева заговорили ещё в 2022 году. После начала активных военных действий России в Украине руководство Молдовы стало игнорировать заседания Содружества, а также ЕАЭС, в котором страна имеет статус наблюдателя. Проевропейские молдавские политики, к которым относят и действующего президента, не раз высказывали мнение о том, что положения ключевых соглашений СНГ устарели, а в некоторых случаях - так и не были реализованы.

С 2022 года Молдова получила статус кандидата в ЕС, в 2024 году она официально начала переговоры о вступлении, что открыло путь к экономической помощи со стороны ЕС (например, план роста на 1,8 млрд евро до 2027 года).

Кстати, Президент Беларуси Александр Лукашенко летом прошлого года встречался в Минске с председателем Партии социалистов Республики Молдова, бывшим президентом страны Игорем Додоном. В ходе встречи Лукашенко заявил о готовности Беларуси к восстановлению сотрудничества с Молдовой.

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