Молдова начала выход из СНГ

Опубликовано: 23.02.2023 09:33 , Обновлено: 23.02.2023

Власти Молдовы объявили, что начали пересмотр международных договоров, заключённых в рамках СНГ. Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску в интервью Jurnal TV пообещал выход из десятков соглашений, потому что они «не актуальны или не работают, или их не применяют, или они работают против интересов Молдовы».

“Начинаем денонсацию Молдовой соглашений в рамках СНГ. Наши госучреждения проанализировали необходимость многих соглашений, подписанных в СНГ, и в эти дни начинаем процедуру выхода из нескольких десятков соглашений. Мы дополним и опубликуем этот список. Только по линии МВД денонсируем около 20 соглашений”, - рассказал молдовский министр.

По его словам, Молдова в итоге выйдет из СНГ, так как планирует стать частью Евросоюза.

«Молдова присоединится к Европейскому союзу, и у нее абсолютно другие цели внешней политики. Участие в других объединениях будет подчинено цели европейской интеграции. Очевидно, что выход из СНГ или расторжение этих соглашений, несовместимых с нашими обязательствами, продолжится», - заявил глава МИД Молдовы.