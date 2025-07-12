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Опубликовано: 12.07.2025 13:34 , Обновлено: 12.07.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 июля провёл встречу с председателем Партии социалистов Республики Молдова, бывшим президентом страны Игорем Додоном.

В ходе встречи Лукашенко заявил о готовности Беларуси к восстановлению сотрудничества с Молдовой, добавив, что сейчас логистика усложнена из-за ситуации в регионе. «Если у руководства Молдовы, у народа Молдовы будет желание вернуться к нашему сотрудничеству и приумножить его, мы готовы в этом отношении действовать», — сказал Президент.

Глава государства также высказал своё мнение относительно внешнеполитического курса Молдовы, в частности, её стремления в ЕС. «Мой вам совет древнего политика: не рвитесь вы ни в какие союзы, никто вас нигде не ждёт», — привела слова Лукашенко его пресс-служба.

В качестве примера он привёл сложности, с которыми, по его данным, столкнулась Украина при попытке транзита зерна через ЕС в прошлом году.

Президент, кроме того, выразил обеспокоенность по поводу разговоров о включении Молдовы в состав Румынии, назвав это «катастрофой». При этом Лукашенко заявил, что не верит в то, что народ Молдовы может добровольно отказаться от своей независимости.

Фото: president.gov.by

В свою очередь, Игорь Додон заявил, что большинство граждан Молдовы считают белорусов «своими братьями». И выразил сожаление по поводу того, что в последние 3-4 года двусторонняя повестка между странами фактически отсутствует. «Мы хотим вернуть наш стратегический диалог», — заявил экс-Президент.