Молдоване выбрали интеграцию с ЕС. ЦИК объявил результаты подсчёта 99% голосов

Опубликовано: 29.09.2025 07:46 , Обновлено: 29.09.2025

Центральная избирательная комиссия Молдовы (ЦИК) озвучила предварительные результаты исторических парламентских выборов. К утру 29 сентября избирательные комиссии обработали 99,47% протоколов.

После подсчета более 1,5 млн бюллетеней, безусловным лидером голосования стала партия правящая проевропейская партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS). За неё, согласно данным ЦИК, свои голоса отдали 49,99% избирателей. На втором месте на данный момент оказался оппозиционный Патриотический блок социалистов, коммунистов, партии «Сердце «Молдовы» и партии «Будущего Молдовы». За них проголосовали вдвое меньше избирателей - 24,28% .

Кроме того, по предварительным данным, на места в парламенте также могут претендовать ещё один блок и две партии, сумевшие преодолеть необходимый 5%-ный порог:

блок “Альтернатива” - 7,99% голосов,

“Наша партия” - 6,22%,

партия “Демократия дома” - 5,63%.

Остальные участники выборов, согласно предварительным подсчётам, набрали менее процента голосов и, следовательно, не смогли пройти в парламент.

Скриншот с сайта ЦИК Молдовы

Сами парламентские выборы могут считаться состоявшимися, поскольку явка на выборы, по данным ЦИК, составила 52% (необходимо было не менее 33%).

Таким образом, молдоване выбрали интеграцию с ЕС - именно за это выступает партия президента Майи Санду. Полученное большинство голосов обеспечит партии PAS, по подсчётам обозревателей, не менее 54 из 101 места в парламенте, то есть гарантирует правящей партии большинство (правда, это меньше, чем было у партии в уходящем составе парламента — 61 депутат).

Еще один проевропейский политический блок “Альтернатива”, по предварительным подсчётам, получит восемь мандатов, что только укрепит нынешний политический курс страны, по мнению политических обозревателей.

А вот пророссийский “Патриотический блок”, по предварительным подсчетам, получит порядка 27 мест в парламенте. Лидер блока Игорь Додон, несмотря на однозначные результаты ЦИК, заявил о “победе оппозиции” на выборах и призвал своих сторонников выйти на митинг в “защиту своей победы”. Сторонники “Патриотического блока” ещё вечером в воскресенье, после закрытия избирательных участков, устроили акцию протеста у здания Центральной избирательной комиссии.

Ранее Telegraf.news рассказал, что любой результат голосования в Молдове в нынешних условиях мог бы привести к уличным протестам. Подогрели настроения в обществе и взаимные обвинения. Власти Молдовы обвинили Россию в подготовке боевиков с оружием на территории Сербии. В свою очередь в РФ заявили, что Евросоюз готовит “оккупацию” Молдовы. А пророссийские силы внутри страны пригрозили молдованам войной с Приднестровьем в случае победы проевропейской PAS.

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